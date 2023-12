Werder Bremen trotzt RB Leipzig einen Punkt ab

RB Leipzig hat im Rennen um die Champions-League-Plätze zwei Punkte liegen lassen. In ihrem Jahresabschluss in der deutschen Fußball-Bundesliga kamen die Sachsen trotz Chancenplus nicht über ein 1:1 (0:0) bei Werder Bremen hinaus. Loïs Openda (47.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Justin Njinmah (75.) gelang mit einem Distanzschuss noch der Ausgleich für die Bremer.

Die drittplatzierten Leipziger verpassten nach zuvor vier Pflichtspielsiegen nacheinander, zumindest vorübergehend nach Punkten in der Tabelle mit dem Tabellenzweiten FC Bayern gleichzuziehen und können am Mittwoch vom VfB Stuttgart überholt werden.

Lesen Sie auch

Bei Leipzig fehlte Xaver Schlager erkrankt, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt. Bei Bremen spielte Kapitän Marco Friedl durch, Romano Schmid kam nach gut einer Stunde aufs Feld.