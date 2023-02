Wichtigster Wettlauf gegen die Zeit

Über 130 Wintersportler fordern in Offenem Brief Klimaschutzmaßnahmen

Während die alpinen Ski-Asse derzeit um die WM-Medaillen fahren, steigt an anderer Stelle ein viel wichtigeres Rennen: jenes gegen den Klimawandel.

Geht es nach ÖSV-Läufer Julian Schütter, den Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sowie mehr als 130 weiteren Athleten, ist der Wintersport drauf und dran, dieses zu verlieren. „Der Wintersport ist bedroht“, warnte Shiffrin.

Lesen Sie auch

Schütter hat deshalb einen Offenen Brief an die FIS und Präsident Johan Eliasch initiiert, in dem konkrete Maßnahmen gefordert werden.

„Bald werden wir an klassischen Weltcup-Standorten nicht mehr in der Lage sein, Kunstschnee zu produzieren, weil die Wintertemperaturen in niedrigen Höhenlagen immer öfter null Grad übersteigen werden“, erklärte Schütter.

Demnach sollen bis spätestens 2035 alle FIS-Events klimaneutral sein, Saisonstart und -ende nach hinten verschoben und mehrere Long-Distance-Flüge in einem Winter vermieden werden.

Shiffrin geriet indes selbst ins Visier von Umweltschützern. Der 27-Jährigen sollen Hubschrauberflüge zwischen der Trainingspiste und der WM-Unterkunft angeboten worden sein. Die US-Amerikanerin soll dies aber ausgeschlagen haben. Zwischenzeitlich soll Shiffrin sogar unter Personenschutz der Exekutive gestanden sein.