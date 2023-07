Wiedersehen macht Freude

BW-Trainer Gerald Scheiblehner kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Beim neuen Kooperationsklub SPG Wallern/St. Marienkirchen bestreitet Blau-Weiß Linz am Samstag (18.30, live ÖFB TV) den Auftakt im ÖFB-Cup. Nicht nur deshalb ein besonderes Spiel für den Fußball-Bundesligisten. Für Trainer Gerald Scheiblehner steht die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte bevor. „Für mich ist es ideal, ich war sieben Jahre dort tätig, habe noch viele Freunde dort“, freut sich der 46-Jährige.

Von 2003 bis 2010 war Scheiblehner in Wallern aktiv. Er beendete dort nicht nur seine Spielerkarriere, sondern begann auch seine so erfolgreiche Trainerlaufbahn, arbeitete sich von der U11 nach oben. „Ein Derby, ein hochmotivierter Gegner, kleiner Platz, volles Haus — alles, was es für einen Cup-Auftakt braucht“, sagte der BW-Coach, stellte aber klar: „Am Ende müssen wir schon als Sieger vom Platz gehen.“

Auf ein Wiedersehen freut sich auch die SV Guntamatic Ried beim Gastspiel bei der neuen SPG Wels (20.30, live ORF Sport+). Im Vorjahr hatten die Innviertler beim Regionalligisten WSC Hertha 4:2 gewonnen. Trainer Maximilian Senft ist aber gewarnt: „Beide Teams werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten, es wird ein richtiger Cupfight.“

Von Christoph Gaigg