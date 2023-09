Wiedersehen soll Freude machen

LASK trifft wie im Vorjahr in der 2. Cup-Runde auswärts auf den SC Imst

Selber Bewerb, selber Ort, selbe Runde: Wie im Vorjahr gastiert der LASK im Uniqa ÖFB-Cup beim Tiroler Regionalligisten SC Imst. Und wie 2022 zählt für die Linzer nur der Aufstieg ins Achtelfinale — wenngleich beim Wiedersehen am Mittwoch (18.30, live ÖFB TV) weniger Bauchweh dabei sein soll, als beim letzten Mal.

Damals hatte Trainer Dietmar Kühbauer kräftig durchrotiert, Joker Keito Nakamura rettete die Athletiker in Unterzahl in der 85. Minute in die Verlängerung, wo Nakamura, Marin Ljubicic und Florian Flecker den 4:1-Endstand herstellten.

Letzterer blickt gerne auf das damalige Duell zurück: „Wir haben positive Erinnerungen an Imst. Wir wissen teilweise, was auf uns zukommt, das ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil“, meinte der Steirer, obschon auch am Mittwoch einige Veränderungen zu erwarten sind.

Von der Startelf des Vorjahres stehen noch sechs Spieler im Kader von Coach Thomas Sageder. Unabhängig davon ist für Flecker klar: „Es zählt nur das Weiterkommen.“

Von Christoph Gaigg