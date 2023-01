Wiesinger-Comeback im LASK-Trikot

Endlich! Monatelang hatten sich Philipp Wiesinger und der LASK gedulden müssen, nun feierte der Innenverteidiger sein ersehntes Comeback.

Im ersten Match seit dem Ligaspiel am 9. April 2022 gegen die Admira (1:1) durfte der 28-Jährige am vorletzten Tag des Trainingslagers in Belek beim 1:1 gegen Termalica Nieciecza (POL) wie geplant eine gute halbe Stunde ran.

Lesen Sie auch

„Es war toll, heute endlich wieder mit den Jungs ein Spiel zu machen. Ich habe mich in den letzten Wochen schrittweise herangetastet, mehr und mehr Mannschaftstrainings absolviert und konnte mit dem heutigen Kurzeinsatz den nächsten Schritt machen“, freute sich Wiesinger, den eine hartnäckige Schambeinverletzung geplagt hatte.

Der zuletzt angeschlagene Branko Jovicic kam ebenfalls zum Einsatz. Den Treffer erzielte Thomas Goiginger.

Auch Trainer Dietmar Kühbauer war happy, erstmals in seiner Ära auf den Abwehrspieler bauen zu können. „Er ist auf einem guten Weg und wir wünschen ihm alle, dass er so bald wie möglich wieder voll da ist.“

Im zweiten Test gegen Wisla Krakau, bei dem Kühbauer mit der potenziellen Startelf für den Cup-Auftakt gegen Klagenfurt begann, gewann der LASK mit 3:1 (Tore: Ljubicic, Zulj/2). Zwischendurch wurde es hitzig, es kam zu Wortgefechten.

„Es sind meinerseits gegenüber der gegnerischen Mannschaft Begriffe gefallen, die deplatziert und verletzend waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, bedauerte Kühbauer seine Äußerungen.

Von Christoph Gaigg