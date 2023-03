Nicht nur die MotoGP nimmt am Wochenende Fahrt auf, auch der Red Bull Rookies Cup startet in Portimao in seine 17. Saison. Zum zweiten Mal nach 2011 geben heuer mit Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer gleich zwei Österreicher in der höchsten Nachwuchs-Rennserie auf KTM Vollgas.

Der Linzer Rosenthaler hat sich für seine dritte Saison einiges vorgenommen. „Ich will heuer ganz vorne mitfahren, mein Ziel ist das Podium“, sagte der 16-Jährige im VOLKSBLATT-Gespräch. Nach sechs Zählern im Premierenjahr fuhr der Oberösterreicher 2022 bereits starke 42 Punkte ein, mit einem sechsten Rang als Top-Resultat. Heuer soll der nächste Schritt gelingen.

Auch, um dem nächsten großen Etappenziel, der Moto3, näherzukommen. Dieser Sprung soll 2025 gelingen. „Vielleicht sogar schon nächstes Jahr, aber dafür müsste es extrem gut laufen“, sagte der HTL-Schüler, der bei den Testfahrten zuletzt in Portugal eine Schrecksekunde erlebt hatte. „Am ersten Tag hat es mich g’scheit geschmissen, da war ziemlich alles hin. Am zweiten Tag ist es mir aber viel besser gegangen. Ich bin guter Dinge“, so Rosenthaler.

Sieben Doppel-Rennen stehen wieder am Programm, darunter der Heim-GP am 19./20. August in Spielberg. „Immer ein Highlight“, sagte Rosenthaler, der zugleich in der Junioren-WM für das Liqui Moly Team auf Husqvarna startet — ebenso wie OÖ-Kollege Rammerstorfer aus Feldkirchen, mit dem er im Winter auch einmal gemeinsam trainierte.

Von Christoph Gaigg