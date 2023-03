„Wir haben gerne in Linz gespielt“

Ein Blick auf die Startaufstellung von Österreichs Nationalmannschaft bei ihrem letzten Auftritt im Rahmen eines Pflichtspiels in Linz am 17. Juni 1981 gegen Finnland lässt selbst den größten Fußball-Feinschmeckern das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Unter anderem verzückten Herbert Prohaska, Hans Krankl, Willy Kreuz oder Bruno Pezzey beim 5:1 das mit 26.000 Zuschauern zum Bersten gefüllte Gugl-Oval. Mittendrin auch der Wahl-Oberösterreicher Didi Mirnegg, der zu dieser Zeit seinen Transfer von Duisburg zu Como Calcio realisierte.

Ein Team aus Weltstars

„An dieses Match erinnere mich besonders gerne“, verriet der 68-Jährige, der beim Duell mit den Finnen durchspielte. Nachsatz: „Wir waren insgesamt eine hervorragende Mannschaft mit echten Weltstars. Es war für jedem im Team immer eine Freude, zur Nationalmannschaft zu kommen. Das hat man dann auch auf dem Platz gemerkt.“

Dass der ÖFB am Freitag gegen Aserbaidschan und am Montag gegen Estland nach so langer Zeit gleich wieder für zwei Bewerbsspiele in der Landeshauptstadt gastiert, freut auch Mirnegg.

„Das neue Stadion samt dem oberösterreichischen Publikum wird einen tollen Rahmen bieten“, ist sich der gebürtige Klagenfurter sicher. Seine eigene Trainerkarriere hat Mirnegg übrigens mittlerweile beendet: „Vielleicht kehre ich aber in anderer Funktion nochmal zurück.“

Von Christian Baumberger