Jubiläumsausgabe: Wir suchen das Volksblatt-TopTalent 2024!

Das VOLKSBLATT macht sich heuer zum bereits 30. Mal auf die Suche nach dem oö. Sport-Talent des Jahres — gemeinsam mit den treuen Partnern VKB-Bank, Life Radio, LT1 OÖ, dem Sportland Oberösterreich und unter Einbindung der Dach- und Fachverbände.

Wer im Sport etwas erreichen will, der muss bereits in jungen Jahren hart und ausdauernd trainieren. Die Höchstleistungen der oberösterreichischen Nachwuchs-Asse sind es ebenso wert, ins Rampenlicht gerückt zu werden, wie die Triumphe der Profis.

Viele Talente haben den Durchbruch geschafft

Diese Anerkennung lässt das VOLKSBLATT den Youngsters nicht nur in der täglichen Berichterstattung, sondern auch mit der Wahl zum TopTalent zu Teil werden.

Viele ehemalige Talente, die für unsere Wahl nominiert waren, haben den Sprung an die Spitze geschafft. Angefangen beim ersten Sieger Günther Weidlinger — später mehrfacher Olympiastarter — bis hin zu Gernot Trauner, der zuletzt bei der Fußball-EM in Deutschland bei seinem (verletzungsbedingt) einzigen Start sogar ein Tor erzielte.

Das VOLKSBLATT freut sich, dabei zu sein, wenn künftige Sport-Größen ihre Anfänge machen. Noch viele weitere junge Talente sollen die Möglichkeit bekommen, sich, ihre Sportart und ihre Leistungen zu präsentieren. Viele Fans — im Vorjahr wurden 218.138 Stimmen abgegeben — voten im Zuge der Beliebtheitswahl täglich für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten.

Der Startschuss ist gefallen, die Kandidaten werden vorgestellt und das Online-Voting auf www.toptalent.at ist geöffnet. Wer votet, kann zudem auch ein Sparbuch der VKB mit einer Werteinlage von 500 Euro gewinnen. Zudem werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf Life Radio und LT1 OÖ vorgestellt. Achtung – es gibt nur noch ein Online-Voting, keine Stimmzettel mehr.

„Erfolgreicher Weg in Förderung von Talenten“

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist es eine Selbstverständlichkeit, die Schirmherrschaft für diese Aktion zu übernehmen. „Im ganzen Land investieren wir weiter in Sportanlagen und Sportplätze und fördern den Vereins- und Spitzensport — gerade unsere Olympia-Helden zeigen unseren erfolgreichen Weg in der Förderung von jungen Talenten. Und darum zeichnen wir auch heuer wieder mit der Wahl zum VOLKSBLATT-TopTalent junge Athletinnen und Athleten aus ganz Oberösterreich aus“, betonte Stelzer.

Eine Wahl, viele treue Partner

Die Erfolge der Jugend zu würdigen, ihnen eine Bühne zu geben, sehen auch Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer sowie die Präsidenten der oö. Dachverbände, Erich Haider (Askö), Peter Reichl (Asvö) und Franz Schiefermair (Sportunion), als wichtige Motivation an. Genau wie die VKB-Bank.

„Der Erhalt und das Wachstum unseres Lebensstandards erfordern Leistung und harte Arbeit. Trotzdem wird immer wieder eine Vier-Tage-Woche diskutiert. Junge Sporttalente zeigen hingegen, dass Erfolg nicht durch eine gute Work-Life-Balance, sondern nur durch Einsatz, Anstrengung und Konsequenz erreicht wird. Dadurch sind sie Vorbilder für uns alle – gerade in Zeiten wie diesen. Deshalb freue ich mich, auch in diesem Jahr beim TopTalent junge, leistungswillige Sporttalente auf ihrem Weg an die Spitze und darüber hinaus zu unterstützen“, so VKB-Vorstandsdirektor Markus Auer.

Infos zur Wahl und Portäts der Teilnehmer unter: www.toptalent.at.