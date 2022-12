„Wir wollen den Sieg mehr als andere“

Am Strand von Abu Dhabi genoss Matthias Linortner (Bild l.) den sensationellen zweiten Platz beim World-Tour-Finale mit dem Team Vienna (18:21 vs. Team Ub/SRB) und erholte sich von den Strapazen der langen Saison im 3×3-Basketball.

Gemeinsam mit Martin Trmal, Quincy Diggs und Stefan Stojacic durfte sich Linortner nochmal über ein Preisgeld von knapp 38.000 Euro freuen. Wie es nun für ihn weitergeht, erzählte der 24-Jährige Oberösterreicher — aktuell Nummer 19 der Welt — im VOLKSBLATT-Interview.

Gratulation zu dieser Saison! Was macht ihre Mannschaft so stark?

Unsere größte Stärke ist sicher die Teamchemie. Wir kommen nicht nur am Court, sondern vor allem abseits sehr gut miteinander aus, ergänzen uns super. Was uns außerdem auszeichnet, ist, dass wir mit mehr Leidenschaft spielen als die anderen. Weil spielerisch und von der Erfahrung her sind wir — abgesehen von Stefan — den meisten Teams unterlegen.

Was bedeutet der Erfolg nun mit Blickrichtung Heim-EM 2023 in Wien?

Das wird nicht allzu viel Bedeutung haben, weil Quincy als US-Amerikaner und Stefan als Serbe nicht für unser Nationalteam spielberechtigt sind. Deswegen kann man da jetzt keine Erwartungshaltung direkt davon ableiten.

Was steht nun für Sie am Programm?

Jetzt heißt es einmal durchschnaufen, regenerieren und dann im neuen Jahr wieder richtig durchstarten. Mit dem Teamtraining werden wir Mitte Jänner wieder beginnen.

Haben Sie auch Zeit, das Derby ihres Ex-Vereins Gmunden gegen Wels am 26. Dezember zu besuchen?

Das ist sicher ein interessanter Termin für mich, ich verfolge natürlich immer noch, wie es in Gmunden läuft. Ob ich vor Ort sein kann, weiß ich noch nicht.

Zuletzt haben Sie erzählt, dass dem 3×3-Team eine fixe Trainingshalle in Wien fehlt. Wie sieht es da aktuell aus?

Soweit ich weiß, ist da noch nichts in Aussicht. Das wäre sicher wünschenswert und es wäre auch ein Traum, wenn wir das Team in dieser Konstellation halten könnten. Der Vertrag von Quincy ist ausgelaufen, bei Stefan ist es unsicher, weil er in Österreich noch nicht so wirklich sesshaft werden konnte. Es wird eine spannende Off-Season.

Wie schaut Ihre Vertragssituation aus?

Der Vertrag als Heeressportler läuft einmal bis Ende August nächsten Jahres.

Von Tobias Hörtenhuber