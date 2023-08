WM-„Blech“ für Segelduo Vadlau/Mähr vor Den Haag

Lara Vadlau und Lukas Mähr haben bei der Segel-WM vor Den Haag eine Medaille knapp verpasst. Das 470er-Duo schaffte mit Platz sechs im Medal Race am Donnerstag keine Verbesserung mehr und blieb hinter Japan (Keiju Okada/Miho Yoshioka), Spanien und einem weiteren japanischen Team auf Platz vier. Zwei Punkte fehlten auf Bronze. Grund zur Freude gab es am Mittwoch, als Vadlau und Mähr ein Nationenticket für Österreich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris fixiert hatten.

„Wir sind etwas zwiegespalten: Einerseits sind wir super happy, weil wir den Olympia-Quotenplatz geholt haben, andererseits tut es natürlich weh, wenn eine WM-Medaille so in Reichweite ist und du dann am Ende Vierter wirst“, meinte Vadlau. Trotz Rang vier sei auch Freude da, „weil noch so viel Luft nach oben ist – und wir trotzdem schon viertbestes Team der Welt sind.“ In den kommenden Monaten will das Duo vermehrt im Olympia-Revier vor Marseille trainieren, den Winter über soll wieder Lanzarote zum Trainingsstützpunkt werden.

