WM-Empfang für Berglauf-Elite

In sechs Wochen werden bei den World Mountain- und Trailrunning-Weltmeisterschaften in Innsbruck-Stubai Medaillen an die weltbesten Bergläuferinnen und Geländeläufer vergeben. Am Dienstag wurden in der Axamer Lizum, die Teil der WM-Laufstrecke ist, Details für das Tiroler Sport-Highlight von 6. bis 10. Juni vorgestellt. „Wir sind stolz, dass wir 66 Nationen mit 1.550 Teilnehmern vor Ort haben“, berichtete Alexander Pittl, der OK-Chef der Titelkämpfe.

Gelaufen wird auf anspruchsvollen Routen zwischen der Landeshauptstadt Innsbruck und den Bergen des Stubaitals – diese Kombination soll für einen besonderen Reiz sorgen. „Die Unmittelbarkeit und Erlebbarkeit zwischen Urbanität und unserer Berglandschaft wird hier zum Ausdruck gebracht werden“, erklärte Tirols Sportlandesrat Georg Dornauer (SPÖ).

Um WM-Titel geht es in vier Wettbewerben. Nach der Eröffnung am 6. Juni in Innsbruck wird einen Tag später in Neustift mit dem Vertical der erste WM-Bewerb ausgetragen. Mehr als 1.000 Höhenmeter aufwärts warten auf einer Länge von nur 7,3 km.

Am 8. Juni werden die Weltmeister im 44,6 km langen Trail Short mit Massenstart in Innsbruck gekürt, tags darauf jene im Trail Long (85,6 km) mit Start in Neustift und Ziel in der Landeshauptstadt. Zum Abschluss findet der Mountain-Classic-Wettbewerb über zwei sieben bis acht Kilometer lange Runden in Innsbruck statt.

Die Veranstaltung in Tirol ist bereits die 37. Berglauf-WM, allerdings erst die zweite, bei der Bergläufer und Trailrunner gemeinsame Sache machen. Derzeit liegt auf Teilen der Strecke noch viel Schnee. „Die Sonne muss noch sehr viel scheinen, damit der weggeht“, hoffte Ultra-Trailläufer Florian Grasel, der sich auf die Heim-WM freut.

„Das ist etwas ganz Besonderes, man hat das Nationaldress an und man hat auch Team-Verantwortung. Wir wollen beim Teambewerb sehr gut abschneiden“, sagte der Niederösterreicher.

Ihren WM-Abschied könnte Berglauf-Ikone Andrea Mayr geben. Die sechsfache Weltmeisterin hatte im Vorjahr bei den ersten gemeinsamen Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaften in Thailand im Vertical noch einmal Silber geholt. Die 43-jährige Ärztin dachte zuletzt aus privaten Gründen an ein Karriere-Ende. Vor 21 Jahren hatte sie ihre ersten Weltmeisterschaften bestritten – in Innsbruck.