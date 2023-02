WM für am Knie verletzten Payer zu Ende

Für Parallel-Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinner Alexander Payer ist die Snowboard-WM in Bakuriani zu Ende. In der Qualifikation für den Parallelslalom kam der Kärntner am Dienstag auf der schlechten Piste zu Sturz und verletzte sich am linken Knie, die Untersuchungen sollen in Graz erfolgen. „Bei gewissen Positionen tut es ziemlich weh, gehen ist aber möglich“, sagte Payer.

„Die Piste ist in einem eher desolaten Zustand. Ich habe einen Schlag kassiert, es hat mir das Knie überstreckt, der Sturz war nur noch eine Folge aus dem heraus“, berichtete der 33-Jährige. Er sei kein Kniespezialist, aber es fühle sich „bissl nach Meniskus an“. In Georgien würde er vier Stunden Fahrtzeit bis zum nächsten MRT benötigen, da ziehe er es vor, am Mittwoch heimzufliegen und sich dort checken zu lassen. „Mit einer Bronzenen ist es nicht so schlimm, heimzufahren.“

