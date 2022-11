Wohl kein Benzema-Comeback

Die Qualifikation fürs Achtelfinale hat Frankreich vor dem Spiel heute (16, live ORF 1) gegen Tunesien bereits in der Tasche und es darf für die K-o.-Phase geplant werden. Kurz träumte man in Frankreich auch von einem möglichen Sensations-Comeback von Superstürmer Karim Benzema.

Spanische Medien hatten zuletzt spekuliert, der Stürmerstar könne am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Demnach handle es sich bei seiner Verletzung doch um keinen Muskelriss. Theoretisch dürfte Benzema bei der bis zum 18. Dezember dauernden WM auch noch zum Einsatz kommen, weil die Franzosen niemanden nachnominiert haben, ihn stattdessen weiter im 26er-Kader führen.

Dies erscheint extrem unwahrscheinlich, weilt Benzema doch aktuell im Urlaub auf La Reunion. „Das ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke“, sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstagmorgen in Doha: „Ich habe auch nicht verfolgt, wer was gesagt hat. Und wir haben doch gehört, wie lange er ausfallen wird.“

Damit bezog er sich auf die Diagnose, dass Benzema für die gesamte WM ausfalle. Er habe mit dem 34-Jährigen gesprochen, „nachdem er abgereist ist“, sagte Deschamps mit einem Lächeln: „Ich kann nicht beeinflussen, worüber spekuliert wird.“

Dänemark zittert

Im zweiten Spiel zittert Dänemark vor dem Spiel heute (16, live ServusTV) gegen Australien um den weiteren Verbleib im Turnier. Im direkten Duell muss ein Sieg her, um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Australien würde hingegen aller Voraussicht nach ein Remis reichen, vorausgesetzt, Frankreich erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Tunesien.

„Letztes Jahr hatten wir bei der EM nach zwei Spielen noch keinen Punkt und mussten auch gewinnen. Wir haben es noch selbst in der Hand“, hofft Teamchef Kasper Hjulmand auf die Leistungsexplosion. „Wir sind bereit, und das werden wir auch zeigen.“ Zittern muss der Coach allerdings um einen Einsatz von Simon Kjaer, der mit Oberschenkel-Problemen kämpft. „Wir wissen nicht, ob es für ihn reicht“, verriet der Trainer.