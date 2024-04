Xavi bleibt nun doch Trainer des FC Barcelona

Xavi Hernández bleibt doch noch ein weiteres Jahr Trainer des FC Barcelona. Darauf habe sich der 44-Jährige mit der Führungsspitze des Clubs am Mittwochabend geeinigt, berichteten unter anderem die Sportzeitungen „Marca“ und „Sport“. Der Club bestätigte den Verbleib des Chefcoaches wenig später. Die Einigung kommt eine Woche nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale. Den Meistertitel hat Barcelona nach einer 2:3-Niederlage bei Real Madrid am Sonntag so gut wie verspielt.

Xavi hatte Barcelona im November 2021 übernommen und den Club in der vergangenen Saison zur Meisterschaft geführt. Der ehemalige Welt- und Europameister hatte seinen zunächst für Sommer angekündigten Rückzug auch mit der Hoffnung auf eine schnelle sportliche Wende und der großen mentalen Belastung durch die Arbeit begründet. Sein Vertrag bei den „Blaugrana“ läuft bis 2025.

Lesen Sie auch