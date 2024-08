XVII. Para-Sommerspiele in Paris feierlich eröffnet

Die XVII. Paralympischen Sommerspiele von Paris haben am Mittwochabend offiziell begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte die Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung vor eindrucksvoller Kulisse auf dem Place de la Concorde um 22:37 Uhr für eröffnet. Österreichs Delegation, die 23 Aktive umfasst, kam als zehnte der 168 Nationen über die Avenue des Champs-Élysées am größten Platz der französischen Hauptstadt an.

Badminton-Spielerin Henriett Koósz und Dressurreiter Pepo Puch trugen dabei die rot-weiß-rote Fahne. „Es ist die größte Ehre, die du als österreichischer Sportler haben kannst. Es war ein fantastischer Auftakt, ein Höhepunkt in meiner paralympischen Karriere“, sagte Puch, der bereits sechs Medaillen bei Paralympics gewinnen konnte. Ähnlich ergriffen zeigte sich auch Debütantin Koósz. „Es ist für mich die wichtigste Aufgabe, die man als Sportler für Österreich machen kann.“ Von den 23 rot-weiß-roten Aktiven waren 17 beim Einmarsch mit dabei.

Lesen Sie auch

Im Rahmen der Zeremonie lieferten mehr als 500 Künstler und Artisten ein buntes Programm, das mehr als 50.000 Zuschauer vor Ort und über 300 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten weltweit begeisterte. Zum Auftakt wurde eine Performance an mehreren Klavieren inklusive Tanz und Feuerwerk geboten, ehe die eineinhalbstündige Parade der Athletinnen und Athleten am Programm stand.

Vor dem im Hintergrund strahlenden Eiffelturm wurde anschließend zum Klang der französischen Nationalhymne „Marseillaise“ die französische Flagge in den Nachthimmel gehisst. Mit den Worten „Hiermit erkläre ich die Paralympischen Spiele 2024 für eröffnet“ gab Präsident Macron kurz und bündig den Startschuss für die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt.

Die sportlichen Wettbewerbe beginnen am Donnerstag. Aus rot-weiß-roter Sicht sind Fahnenträgerin Koósz, Bogenschütze Michael Meier sowie Janina Falk und Andreas Ernhofer im Schwimmen im Einsatz. Bis 8. September kämpfen rund 4.400 Athletinnen und Athleten aus aller Welt um Edelmetall.