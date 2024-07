ZMR-Teamchef legt seinen Fahrern in Weiz die Latte hoch

Die Rallye Weiz vom 11. bis 13. Juli 2024 ist eine der Lieblingsrallyes des ZM-Racing Teams aus dem Mostviertel. In der Steiermark konnten die Zellhofer-Mannen schon mit Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer Gesamtsiege feiern.

Heuer wird das Racing Team um Max Zellhofer mit drei Teams beim fünften Lauf zur heimischen Meisterschaft an den Start gehen. Die Vorgabe vom Chef selbst ist klar: „Ich möchte, dass wir alle drei Fahrzeuge in der Gesamtwertung unter die Top Ten bringen. Das ist durchaus realistisch, ich hoffe es klappt. Das ZM-Racing Team wird jedenfalls alles dazu beitragen.“

Lesen Sie auch

Ein echter Lokalmatador ist der 30-jährige Kevin Raith, der mit seinem oberösterreichischen „Co“ Christoph Wögerer in Weiz in einem Ford Fiesta Rally2 zu sehen sein wird. Raith war bei seiner Heimrallye in den letzten Jahren immer am Start, im Vorjahr raste er zum vierten Platz in der Gesamtwertung.

„Wie jedes Jahr bin ich voll motiviert, viele meiner Bekannten und Freunde kommen und drücken mir die Daumen. Ein Platz auf dem Podium wäre mein erklärtes Ziel und dabei gleichzeitig auch bester Steirer zu werden. Das Wichtigste ist es jedoch, ins Ziel nach Weiz zu kommen und dabei viel Spaß zu haben“, so die Ziele von Kevin Raith.

Ein weiterer Lokalmatador ist Fabian Zeiringer, der auf die Ansagen der Oberösterreicherin Angelika Letz hören wird. Der 27-jährige Steirer steuert ebenfalls einen Ford Fiesta Rally2 und liegt in seinem ersten Jahr in der höchsten Klasse der ORM derzeit mit 20 Punkten an achter Stelle in der Tabelle. Für die Rallye Weiz hat sich Zeiringer einiges vorgenommen: „Wir möchten trotz starker Besetzung unter die Top Fünf kommen, dabei sollten mir meine Streckenkenntnisse doch etwas zugute kommen,“ erklärte Zeiringer recht optimistisch.

Der dritte Pilot im ZMR-Aufgebot ist der 28-jährige Juniorchef Christoph Zellhofer, der wieder auf Beifahrer Andre Kachel hören wird. Zellhofer junior hat bereits gezeigt, dass mit seinem Suzuki Swift ZMX-Prototyp durchaus die ersten Zehn in der Gesamtwertung möglich sind und der Titel im österreichischen Rallyecup verteidigt werden sollte.

Derzeit liegt Zellhofer hier an zweiter Stelle. „Für mich zählt in erster Linie ein Sieg im Rallyecup und ein Platz unter den ersten Zehn gesamt. Wichtig ist es, dass wir diesmal keine Probleme haben und einwandfrei durchkommen.

Zeitplan Rallye Weiz 2024: