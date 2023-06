Zu Alabas 100er soll Punktekonto wachsen

„Bitte warten“ hieß es für den ÖFB-Tross vor der gestrigen Abreise zum Hit in der Quali zur Fußball-EM 2024 heute (20.45, live ORF1) in Brüssel gegen Belgien. Wegen eines technischen Defekts am Flugzeug verzögerte sich der für 15.30 Uhr geplante Abflug vom Linzer Blue-Danube-Airport um über fünf Stunden. Es änderte aber nichts an der Tatsache, dass der ÖFB-Tross mit einer kräftigen Portion Optimismus und Zuversicht abhob.

„Unser Ziel ist es, dass wir möglichst das Spiel gewinnen. Ob wir eine Chance haben, liegt an uns“, erklärte der Teamchef Ralf Rangnick und ergänzte: „Dazu brauchen wir eine verdammt gute Leistung, das ist uns klar. Wir müssen am obersten Ende dessen performen, was wir zuletzt gezeigt haben.“ Außerdem meinte Rangnick: „Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen mit der totalen Überzeugung, dass wir dort etwas holen können.“ Nicht dabei mithelfen können Neo-Bayer Konrad Laimer und Frankreich-Legionär Kevin Danso. Für beide kommt ein Einsatz heute im restlos ausverkauften König-Baudouin-Stadion zu früh. Dazu musste Florian Grillitsch aus privaten Gründen gestern aus dem Teamcamp abreisen. Im Tor setzt Rangnick wie erwartet auf Alexander Schlager.

Lesen Sie auch

Schlager hütet das Tor

Für den Goalie, der vom LASK zu Salzburg wechselt, sprachen „sowohl die Eindrücke im Training, als auch der Umstand, dass er bis vor vier Wochen jedes Spiel beim LASK gespielt hat“, sagte der Teamchef. Kapitän David Alaba wird die Partie gegen die Nummer vier der Weltrangliste wohl für immer in Erinnerung behalten. Der Real-Legionär bestreitet sein 100. Länderspiel. „Natürlich ist das eine besondere Zahl und eine Riesenehre. Es ist schön, auf 100 Spiele zurückblicken zu können. Aber es ist nicht so ein Ziel, das ich verfolge. Wichtig ist das Spiel am Samstag und das oberste Ziel ist, einen Punkt mitzunehmen. Aber es ist eine schöne Nebensache“, erklärte Alaba, der am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Vater wurde, vor der Reise nach Brüssel. „Wir wollen hinfahren, um erfolgreich zu sein. Dass es nicht einfach wird, wissen wir, wir können Belgien gut einschätzen. Das ist qualitativ wirklich eine sehr gute Mannschaft. Sie haben Spieler, die hohe Qualität mitbringen und Spiele entscheiden können“, zeigte der Wiener viel Respekt. Er sieht das ÖFB-Team aber gut gerüstet. „Wir haben auch Qualitäten, speziell wenn wir als Kollektiv agieren, dass wir auch gegen Belgien erfolgreich sein können“, betonte der Abwehrchef.

Gegen den Klub-Kollegen

Um das auch tatsächlich zu sein, müssen die Österreicher einen seiner Klubkollegen beschäftigen. Thibaut Courtois absolviert sein 102. Länderspiel und ist für Alaba „vielleicht zur Zeit der beste Torhüter der Welt“. Es werde „nicht einfach, ihn zu überwinden, aber wir haben eine Offensive, die das kann“, erklärte der ÖFB-Kapitän.