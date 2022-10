Zulj-Hattrick überstrahlte beim 4:1 des LASK den riesigen Fan-Protest

Nach 19 Minuten und 08 Sekunden lancierten die LASK-Fans am Sonntag im Bundesliga-Duell gegen den Wolfsberger AC mit unzähligen Spruchbändern ihren Protest gegen die Farbe rosa in diversen Ausrüstungsgegenständen — wie etwa das dritte Trikot oder die Aufwärm-Shirts. Wobei das Rosa als Synonym für überbordende Vermarktung bzw. Anbiederung an einen Sponsor steht.

Das Motto ist altbekannt: „Dressen nur in den Farben, die uns die Gründerväter gaben.“ Die Aktion stand freilich total im Schatten von Robert Zulj, der die von Anfang an druckvollen und überlegenen Athletiker mit einem Hattrick in nur zwölf Minuten auf die Siegerstraße schoss.

Zunächst verwandelte der Mittelfeld-Regisseur einen Freistoß direkt (11.), dann war er nach einer Ecke und Kopfball-Verlängerung von Horvath zur Stelle (17.) und schließlich versenkte er einen kurz abgespielten Freistoß zum 3:0 (23.). Damit war die Partie auch schon fast gegessen, für das 4:0 sorgte in Hälfte zwei Nakamura (59.).

Die harmlosen Kärntner, die durch Malone (85.) zum Ehrentreffer kamen, hatten Glück, nicht noch mehr unter die Räder zu kommen. Denn der LASK erarbeitete sich eine Unzahl an weiteren hochkarätigen Möglichkeiten. Unter anderem durch die Torschützen Nakamura (8., 16.) und Zulj (28., 38., 44.), aber auch durch Horvath (53.), Michorl (53./Stange), Renner (65.) und Jovicic (92.).

„Mit dem Sieg bleiben wir oben dabei und er ist auch für die Köpfe sehr wichtig“, freute sich Trainer Didi Kühbauer. Er hatte an der Seitenlinie einen ziemlich ruhigen Nachmittag verbracht.

Der größte Aufreger: Referee Harkam forderte ihn unmittelbar nach dem Führungstor auf, sich ein anderes Shirt überzuziehen, da er wie seine Mannschaft in weiß an der Seitenlinie stand. Zum Leidwesen der Fans war dieses Shirt jedoch in rosa, da auch schwarz wegen des Gegners Dress nicht möglich war.

Von Roland Korntner