Zulj (wer sonst?) beendete Unserie

Böse Zungen behaupten, wenn nun sogar schon der LASK gegen Salzburg gewinnt, dann ist der Serienmeister echt in der Krise.

Zumindest eines scheint nach dem 1:0, dem ersten Erfolg der Athletiker über die „Bullen“ seit 14. Februar 2020 bzw. 15 Pflichtspielen, fix: Die elfte Meisterschaft in Serie wird ein hartes Stück Arbeit, noch nie war die Chance der Konkurrenz (Sturm aktuell vier Punkte Vorsprung) im letzten Jahrzehnt so groß.

„Wir haben eine irrsinnig gute Qualität in der Mannschaft, aber das alleine reicht nicht“, meinte Keeper Alexander Schlager nach der Niederlage gegen seinen Ex-Klub.

Kapitän der Matchwinner

Der Einzige, der den ÖFB-Team-Torhüter schließlich bezwingen konnte, war Robert Zulj — wer sonst?

Mit dem siebten Pflichtspieltor sicherte der Kapitän seinem Team zum wiederholten Mal Punkte bzw. den Sieg.

Beide Treffer zum 2:0 über die Austria.

Ein Doppelpack beim 2:1- Hinspielsieg in der Europa-League-Quali gegen Mostar.

Das 1:0 über Altach und jetzt eben Salzburg (erster Auswärtstreffer).

Mit dem fehlenden Treffer sorgte der 31-Jährige im Derby übrigens für die 2:0-Vorentscheidung.

So wichtig Zulj einmal mehr für den LASK war, Trainer Thomas Sageder hob erneut die Mannschaftsleistung hervor. „Man hat gesehen, dass wir die Länderspiel-Pause gut genutzt haben, dass es sich auszahlt, wenn man Zeit hat, an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Es war ein unheimlicher Teamgeist in dieser Woche“, betonte der 40-Jährige.

Filip Stojkovic stand erstmals seit 19. August in der Startelf. Mit Peter Michorl und Thomas Goiginger wurden jene beiden Spieler, die schon beim letzten Erfolg über Salzburg dabei gewesen waren, nur eingewechselt.