Zwei Linzer brennen auf den Derbysieg

Luckeneder: „Am Ende werden wir feiern“

„Derby-Held mit Ansage“ hieß es am Montag, 1. August 2016 im VOLKSBLATT. Felix Luckeneder schoss den LASK in Liga zwei mit (doppeltem) Köpfchen zum 2:1-Sieg über Blau-Weiß Linz. Die Tore waren kein Zufall, sondern das Ergebnis harten Sondertrainings, wie sein damaliger Trainer Oliver Glasner verriet — und fielen jeweils nach einer Standardsituation von Peter Michorl.

„Sicher mein schönstes Derby-Erlebnis, wobei im Endeffekt war jedes Spiel in gewisser Weise besonders“, meinte Luckeneder sieben Jahre später. Nachsatz: „Die Niederlagen tun natürlich umso mehr weh.“

Lesen Sie auch

Vorfreude auf Stimmung

In sieben Stadtduellen stand der 29-Jährige bisher auf dem Feld, das erste in der Bundesliga am Samstag (19.30) stellt auch für ihn den Höhepunkt in dieser Hinsicht dar. „Ich kenne es ja selbst nur aus der zweiten Liga und nun ist alles noch einmal um einiges größer in der Raiffeisen Arena“, brennt der Innenverteidiger auf den Hexenkessel auf der Gugl. „Es gibt nicht viel Schöneres für den Linzer Fußball.“ Von den Begegnungen zwischen LASK und der Vöest vor 25.000 Fans auf der Gugl habe er nur von seinen Eltern gehört.

„Nachhilfe“ für Legionäre

„Und jetzt haben wir da eine unglaubliche Arena, die werden wir füllen und am Ende vor unseren Fans feiern“, meinte der Linzer voller Vorfreude und Zuversicht.

Während neben ihm und Michorl etwa auch Thomas Goiginger (im BW-Dress) die Bedeutung und die Brisanz des Derbys bestens kennen, ist dies vor allem für die vielen Legionäre Neuland. Die einheimischen Spieler würden versuchen, ihnen das zu vermitteln, wie Luckeneder erzählte. „Aber im Endeffekt ist es doch nur ein Fußballspiel, in dem es um drei Punkte geht. Und für uns ist es wichtig, dass wir den ersten Dreier in der Saison einfahren.“ Dass dieses Unterfangen ein hartes Stück Arbeit werden wird, ist den LASK-Kickern bewusst.

Luckeneder zeigte großen Respekt für den aktuellen Weg der Blau-Weißen. „Sie haben gute Arbeit geleistet, was sie herausgeholt haben, da muss man schon den Hut ziehen.“ Bei LASK hofft man, mit dem Derbysieg die durchwachsenen Leistungen aus den ersten zwei Runden vergessen zu machen und wieder auf Kurs zu kommen. Das dies gegen den Stadtrivalen gelingt, dessen ist sich Luckeneder sicher. Warum? „Weil wir von unserem Weg und unserer Qualität überzeugt sind. Wir sind der Favorit und diese Rolle nehmen wir an.“

Von Tobias Hörtenhuber

Schmid: „Können befreit drauflos spielen“

Für einen waschechten Linzer ist das Derby weit mehr als nur irgendein Fußballspiel. „Völlig richtig“, pflichtete Nicolas Schmid bei. Der Torhüter des FC Blau-Weiß Linz begann seine Karriere im Stadtteil Pichling. Über Paschings Jugend gelang der Sprung in die damalige Fußballakademie Linz, ehe er es zum LASK schaffte. Seit 2019 ist der 1,95 Meter große Schlussmann nun fix bei den Blau-Weißen unter Vertrag. „Dass ich jetzt als Bundesliga-Torhüter zum Ex-Klub zurückkehre, ist schon eine kleine Genugtuung. Beim LASK ist für mich leider nicht alles so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe“, grinste der 26-Jährige, der zuletzt mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Hartberg den ersten Punkt in der obersten Spielklasse für sein Team gesichert hatte.

Die Vorfreude auf das Duell mit dem Stadtrivalen am Samstag steigt von Stunde zu Stunde. „Für uns ist dieses Spiel das Größte überhaupt. Darauf haben wir lange und hart hingearbeitet“, betonte der Goalie und ergänzte: „Für uns gab es zuletzt mit den ganzen Premieren in der Bundesliga viele Highlights binnen kürzester Zeit. Das Derby ist da aber schon noch ein Stück weit höher einzuordnen.“ Nachsatz: „Es ist schon die ganze Woche über ein bisschen mehr Knistern und Vorfreude spürbar als zuletzt. Und das wird sich Richtung Samstag sicher auch noch steigern.“

Volle Identifikation

Als echter Linzer musste er seinen Teamkollegen die Bedeutung des Stadtduells für Klub und Fans nicht all zu lange erklären. „Viele in der Mannschaft spielen ja schon lange für Blau-Weiß oder kennen den Klub von früheren Engagements. Alle Spieler können sich voll mit dem Klub identifizieren und wissen genau, was auf dem Spiel steht“, betonte der dreimalige Zweitliga-Meister.

Die Ausgangslage sieht der Goalie entspannt. „Wir sind durch den Punktgewinn im letzten Spiel endgültig in der Bundesliga angekommen und haben überhaupt nichts zu verlieren, können als Außenseiter befreit drauflos spielen. Der Druck liegt zweifelsohne ganz klar beim LASK. Aber eine Chance besteht in jedem Spiel.“

Gewohnte Abläufe

Im Ablauf vor dem großen Spiel änderte Trainer Gerald Scheiblehner nichts. Erst ab heute wird sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt. Dafür stehen noch zwei Trainings auf dem Programm, ehe Samstag Vormittag noch „angeschwitzt“ wird. Ein Motivations-Besuch seitens der Anhänger ist bisher übrigens nicht geplant.

Von Christian Baumberger