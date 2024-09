Fußball-Bundesliga: Wetterbedingt schon drei Spielabsagen

Wetterbedingt gibt es in den beiden höchsten österreichischen Fußball-Liga erste Spiel-Absagen.

Zunächst sind die beiden Freitagsspiele in der 2. Fußball-Liga zwischen SKN St. Pölten gegen Admira und Rapid II gegen Amstetten aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle im Osten Österreichs abgesagt worden.

Das teilte die Bundesliga am Freitag mit. Das Nachwuchsteam von Rapid hätte am Freitag um 18 Uhr im Allianz Stadion gespielt, die Admira wäre um 20.30 Uhr in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast gewesen.

Wenig später war es auch in der Bundesliga so weit: Nach der einer Vorkommissionierung in Salzburg muss aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle das für Samstag (17 Uhr) angesetzte Meisterschaftsspiel zwischen Red Bull Salzburg gegen SK Austria Klagenfurt abgesagt werden, teilte die Bundesliga mit.

In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der Wetterprognosen sein eine Besserung für nicht abzusehen. Über Termine für die Neuaustragungen will die Bundesliga ehest möglich informieren.