Sportlicher Kombi

Von Oliver Koch

Seit Jahren schon fährt Mazda beim Design seine Kodo-Linie. Kodo bedeutet dabei frei übersetzt „Seele der Bewegung“ und daher finden sich in allen Mazda-Modellen fließende Formen, feine Linien und sanfte Schwünge. So auch im Flaggschiff der Japaner, dem Mazda6. In seiner Kombi-Variante – den Mazda6 gibt´s auch als klassische Limousine – wartet der 4,805 Meter lange Wagen mit tief positionierten LED-Leuchten auf, zudem unterstreichen der mächtig gestaltete, tief liegende Kühlergrill sowie die großen außen liegenden Auspuffendrohre den sportlichen Antritt des Lademeisters. Abgerundet wird der frische Gesamteindruck von einer sanft abfallenden Heckpartie und abgedunkelten Fondscheiben.

Im Innenraum folgt das Design der Funktionalität und weist in der zweithöchsten Ausstattungslinie Revolution Top Premium-Flair auf. Die Verarbeitung ist top, die Materialien (Leder, Chrom) hochwertig und das Arrangement gelungen. Die Ledersitze bieten schon fast zu viel Seitenhalt. Die Steuerung des Navis, des Radios oder anderer Funktionen folgt via Dreh-Drück-Regler auf dem acht Zoll großen frei stehenden Bildschirm. Ebenfalls serienmäßig ist das Head-up-Display, das direkt in der Frontscheibe die Fahrdaten darstellt. Die Belüftung wurde an den Rand versetzt, wodurch der Innenraum optisch in die Breite gezogen wurde.

Typenschein Mazda6 SPC G194 AT Revolution Top Preis: ab € 43.390,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 44.280,- inklusive Mica-/Metallic-Lackierung € 890,-; einen Mazda6 Sport Combi (G145 Attraction) gibt es ab € 36.390,-

NoVA/Steuer: 13 %/ € 946,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 20.000 km oder jährlich Technische Daten:

Motor: R4, 16V, 2488 cm³, 143 kW/194 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 258 Nm bei 4000 U/min

Getriebe: Sechsgangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,1 s

Leistungsgewicht: 7,91 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 8,9/5,6/6,8 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,2 Liter

CO2-Ausstoß: 156 g/km

NOx: 0,0085 g/km; Euro 6 Eckdaten:

L/B/H: 4805/1840/1475 mm

Radstand: 2750 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1535/2113 kg

Kofferraum: 522-1648 Liter

Tank: 62 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 225/45 R19 92W auf 19“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/BSD/RSR/LKA

Airbags: 6

Darüber hinaus fährt der Japaner wie auf Schienen. Abrupte Lastwechsel stören den 1,47 Meter hohen Kombi genauso wenig, wie schnelle Kurvenfahrten oder jähe Bremsmanöver. Dazu gesellt sich eine feine, präzise und direkte Lenkung. Der Benziner arbeitet vibrationsfrei und flüsterleise und ist für die Insassen auch aufgrund der guten Geräuschdämmung kaum wahrnehmbar. Der Antritt des 194 PS starken 2,5-Liter-Vierzylinders ist vehement, die Kraftübertragung an die vier Räder erfolgt prompt, dafür genehmigt sich der straff gefederte Japaner viel Sprudel, nämlich im Schnitt 7,2 Liter. Das bedeutet: Mit einer 62-Liter-Tankfüllung kommt man rund 860 Kilometer weit.

Platzmäßig gibt es am Kombi nichts auszusetzen: Die maximal fünf Passagiere sitzen äußerst bequem. Die vorderen Sitze sind klimatisiert und lassen sich auch elektrisch einstellen, für die Fondpassagiere ist eine Sitzheizung ebenfalls serienmäßig an Bord. Das sehr gut verarbeitete Gepäckabteil schluckt 522 Liter. Die rückwärtigen Sitze lassen sich auch vom Kofferraum aus umlegen, woraus eine ebene, spaltfreie Ladefläche mit 1648 Litern Stauraum resultiert. Damit schneidet er im Vergleich mit anderen Kombis recht gut ab. Einzig, dass der Kombi über keine elektrische Heckklappe – geschweige denn einen Fußsensor – verfügt, trübt den positiven Gesamteindruck.

Dass die von Mazda offensichtlich Angst haben, dass der Kombi in falsche Hände gerät merkt man daran, dass der Wagen innerhalb kürzester Zeit nach Verlassen des Wagens automatisch verriegelt. Kein Wunder: Ist der 44.000 Euro teure Wagen schon ab Werk üppig bestückt. Zur Grundausstattung zählen beispielsweise 19-Zoll-Alus, DAB-Digitalradio, Zweizonen-Klimaautomatik, Lenkradheizung, Bose-Soundsystem mit elf Lautsprechern und Rückfahrkamera. Auch die Zahl der Assistenzsysteme ist mannigfaltig – angefangen von Toter-Winkel-Warner und Verkehrsschilderkennung über adaptiven Tempomaten mit Stau-Assistent bis hin zu Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent und City-Notbremsassistent.

Fazit: Nicht nur schön anzusehen sondern auch schön zu fahren. Der wendige Mazda6 ist sowohl für die Langstrecke geeignet wie für den Stadtverkehr und wartet auch mit hohem Alltagsnutzen auf.