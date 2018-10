„Sportstätten sparen Krankenbetten“

Mit Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich, sprach Roland Korntner

Seit 30. Juni ist Peter McDonald Präsident der SPORTUNION Österreich und damit Vertreter von 4375 Vereinen mit 924.262 Mitgliedern.

Welche Ziele haben Sie sich als Präsident der SPORTUNION gesteckt?

„Wir müssen daran arbeiten, dass der Sport ein Stück weiter ins Rampenlicht tritt. Dabei müssen wir uns auch selbstkritisch betrachten, denn ich glaube, dass sich der Sport ein wenig unter seinem Wert verkauft. Einerseits gesellschaftspolitisch, andererseits aber auch direkt in der Politik, wo der Sport oft nur als Anhängsel gesehen wird.“

„Der richtige Blick auf den Sport fehlt“

Warum verdient der Sport mehr Bedeutung, eine stärkere Aufmerksamkeit?

„Sport ist ein irrsinnig wichtiger Katalysator für viele Bereiche des Lebens ist. In erster Linie im Bereich der Gesundheit – mehr Bewegung, mehr Sport bringen mehr gesunde Lebensjahre. Österreich liegt diesbezüglich klar unter dem europäischen Durchschnitt, der Österreicher verliert im Mittel fünf gesunde Lebensjahre. Im Vergleich zu den Skandinaviern sogar um bis zu 20 Lebensjahre. Das ist weniger ein Ausdruck des Gesundheitssystems, das hervorragend ist, sondern vielmehr dafür, dass man einen größeren Fokus auf Vorbeugung in Form von Bewegung und Sport legen müsste.“

Was fehlt dem Sport in Österreich?

„Der richtige Blick auf den Sport fehlt. Dass man erkennt, welchen Mehrwert der mit sich bringt, denn Sport ist auch die wichtigste Lebensschule. Besonders Mannschaftssport, wo Fairness, Teamgeist und Führungsqualitäten gefragt sind, wo Integration gelebt wird, wo die sozial Schwächeren mitgenommen werden, wo gemeinsam versucht wird, ein Ziel zu erreichen.“

„Vereine verstärkt in die Kindergärten bringen“

Wo wollen Sie noch ansetzen?

„Wichtig ist, dass wir noch früher beginnen, dass wir verstärkt Kooperationen mit Vereinen in die Kindergärten bringen und die Kinder dann bei der Bewegung halten, dass wir ihnen den Bewegungsdrang nicht abgewöhnen, sondern sie an Sportarten heranführen. Zudem ist es wichtig, gerade in Zeiten, in denen die Nachmittagsbetreuung immer mehr notwendig wird, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass Vereine schon am Nachmittag in Schulen tätig werden können. Denn in den Vereinen ist die Expertise vorhanden.“

Wie schaut es mit der Infrastruktur im Land aus?

„Das ist ein ganz bedeutendes Themenfeld und der Slogan ‚Sportstätten sparen Krankenbetten‘ bringt es auf den Punkt. Oberösterreich ist diesbezüglich ja ein Vorreiter, aber wenn man es bundesweit schaffen würde, dass zum Beispiel Turnsäle den Sportvereinen das ganze Jahr über zugänglich gemacht werden, denn es gibt ja 180 schulfreie Tage, dann könnte man in vielen Ortschaften mit einem Schlag eine Verdoppelung der Bewegung erreichen.“

Wer ist für sie ein Sport-Held?

„Ein Trainer, der nach einem harten 8-Stunden-Arbeitstag noch drei oder viermal die Woche Kinder auf den Sportplatz führt, ist für mich mehr zu bewundern, als jeder Spitzensportler.“

„Ist undenkbar, Austria und Rapid zu fusionieren“

Ein Hoch auf die Ehrenamtlichen?

„Absolut, allein in Oberösterreich gibt es über 70.000 Funktionäre. Wenn man deren Leistungen in Stunden umrechnen würde, wäre das unbezahlbar. Deshalb ist es mir wichtig, immer wieder Danke zu sagen, denn das keine Selbstverständlichkeit. Wir von der SPORTUNION bewegen 320.000 Kinder Jahr für Jahr, 50 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen sind schon in einem Sportverein.“

Eine Frage, um die man nicht umhin kommt. Ist die Struktur mit drei Dachverbänden noch zeitgemäß?

„Ich möchte gar nicht von einem Dach-, sondern von einem Vereinsverband sprechen. Wir sind der Vertreter der Vereine und ich verstehe diese Diskussion nicht. Austria und Rapid zu fusionieren, wäre auch undenkbar. Man muss froh sein, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, ganz egal, unter welchem Dach sie sich zusammenschließen. Insgesamt sind wir in den Sportvereinen der größte Zusammenschluss Ehrenamtlicher österreichweit.“

Ihr Fazit?

„Wir leisten sehr viel, müssen aber auch mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet werden, um für noch mehr Bewegung und Sport im Land sorgen zu können.“