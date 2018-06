SPORTUNION OÖ setzt weitere Meilensteine

Wichtige Projekte in der Nachwuchsförderung stehen ganz oben auf der Agenda

Nach der überwältigenden Zustimmung, die Präsident Franz Schiefermair, wie berichtet, beim Landestag erhalten hat, geht die SPORTUNION OÖ mit großen Plänen in die kommenden Jahre.

Allen voran in der Nachwuchsförderung sollen wichtige Schritte gesetzt werden. Neben dem Ziel, mit der SPORTUNION Akademie bis 2024 1000 Nachwuchstrainer auszubilden (derzeit sind es 400), wurde auch die Initiative „Talent Coaching“ ins Leben gerufen, für die ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung steht.

Im ersten Schritt lädt die UNION am 30. Juni (Anmeldung: www.sportunionooe.at) zur Talentdiagnostik, wo mittels Tests die Fähigkeiten der Kinder genau ermittelt werden. Weiters sollen die Eltern mit Workshops unterstützt und Coaches aus- und weitergebildet werden. „Wir wollen Trainer, Eltern und Kinder abholen“, erklärte Thomas Winkler, stv. Geschäftsführer.

Der zweite große Punkt umfasst rechtliche Themen: Derzeit haften ehrenamtliche Trainer auch bei leichten Fahrlässigkeiten, Dienstnehmer erst bei groben. „Da werden wir den Finger in die Wunde legen“, versprach Vizepräsident Wolfgang Puttinger, der auch darum kämpfen will, dass Vereine den Gewinn von Festen steuerlich absetzen können, wenn sie in die Infrastruktur investieren. Ebenfalls auf der Agenda steht der Bau einer neuen Ballsporthalle.

cg