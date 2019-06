Sprechtage in Wels und Thalheim: „Bis dass der Tod euch scheidet“

Lesungen, Referate, Gespräche, ein Film und ein bisschen Musik: Die Sprechtage Wels & Thalheim 2019 – unter Kuratorin Jutta Skokan –, die von 11. bis 27. Juni an verschiedenen Spielstätten stattfinden werden, bieten heuer ein vielfältiges Angebot zu einem doch sehr konkreten Thema an: Mit „Bis dass der Tod euch scheidet: Frauengeschichten – Männergeschichten“ beschäftigt sich die sommerliche Veranstaltungsreihe in diesem Jahr nämlich mit dem allgegenwärtigen Thema der Geschlechterdifferenz. Am Eröffnungsabend am 11. Juni im Medienkulturhaus Wels präsentiert Schriftstellerin, Moderatorin, Journalistin und Literaturveranstalterin Dominika Meindl den Essay „Frau und Mann: Beiträge zur Völkerverständigung“.

Anschließend gibt es ein Gespräch mit dem Philosophen und Schriftsteller Franz Schuh. Musikalisch untermalt wird das Ganze von Michaela Schausberger und Gotthard Wagner. Am 14. Juni findet schließlich am selben Ort mit „Geht’s noch! Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist“ eine Lesung mit Lisz Hirn statt. Im Anschluss wird die Philosophin Hirn mit Christian Schacherreiter in Diskussion treten.

Programmkino Wels zeigt Andreas Gruber-Film

Andreas Grubers Spielfilm „Hannas schlafende Hunde“, der 1967 in Wels spielt, nimmt dann am 16. Juni die Zentralrolle ein: Am frühen Abend zeigt ihn das Programmkino Wels. Danach gibt es ein Gespräch mit Regisseur Gruber und Romanautorin Elisabeth Escher. Tags darauf vermischen sich „Musik und Liebeslyrik“: In der Landesmusikschule Thalheim entführt dabei die Pianistin Suyang Kim das Publikum mit Kompositionen von Bach bis Ligeti in die musikalischen Landschaften berühmter Komponisten.

Schriftsteller Franz Schuh liest an diesem Abend ausgewählte Texte der Weltliteratur über die Liebe. Am 24.6. wird in der Buchhandlung Skribo Wels die Autorin, Kolumnistin und Malerin Julya Rabinowich aus ihrem kürzlich erschienenen Jugendbuch „Hinter Glas“ lesen. Eindringlich und mit poetischer Kraft schildert sie dabei die Facetten der Gewalt und die Geschichte einer Emanzipation.

Thomas Baum liest aus „Kalter Kristall“

Der Linzer Schriftsteller Thomas Baum trägt dann am 26.6. im Welser Medienkulturhaus aus seinem aktuellen Buch „Kalter Kristall“ vor – ein weiterer Fall für seinen Kommissar Robert Worschädl. Unter dem Titel „Bis dass der Tod euch scheidet“ hält einen Tag später die Forensikerin Adelheid Kastner ein Referat in der Raiffeisenbank Wels-Thalheim. Das Festival sogleich beschließen wird im Anschluss ein gemeinsames Gespräch mit Franz Schuh. „Nicht jeder, der Schlimmes getan hat, ist ausschließlich schlecht, genauso wie Personen ohne kriminelle Vergangenheit nicht nur gut sind“, ist Kastner dabei überzeugt.