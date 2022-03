Spritpreise: Die Gesamtkosten im Blick

Die hohen Treibstoffpreise sind für viele Menschen eine Belastung, aber letztendlich machen die Treibstoffkosten nur gut 20 Prozent der Erhaltungskosten eines PKW aus, wie Zahlen der Statistik Austria belegen.

Demzufolge schlagen die Anschaffungskosten mit rund 38 Prozent zu Buche, Service und Reparaturen nehmen rund 31 Prozent der Gesamtkosten in Beschlag und gut zehn Prozent gehen für die Versicherung des Fahrzeugs drauf, wie es seitens des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) heißt.

Besser noch als niedrige Treibstoffpreise ist das spritsparende Fahren. Bei entsprechendem Fahrstil und wenn ein Auto gekauft wird, das einen deutlich niedrigeren Verbrauch aufweist, lasse sich der Jahresspritverbrauch um rund 20 Prozent reduzieren.

Die monatlichen Kosten für den Kfz-Verkehr sind übrigens auch stark von der Gemeindegröße abhängig. Diese betragen in Orten mit maximal 2500 Einwohnern 626 Euro, in Städten mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern 482 Euro und in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern 352 Euro.

So spart man Sprit

Der VCÖ hat unter anderem folgende Tipps parat. Kurze Strecken statt mit dem Auto möglichst zu Fuß oder mit Fahrrad zurücklegen: Kalorien statt Benzin und Diesel verbrennen spart Geld und ist gesund.

Beim Autokauf auf einen niedrigen Spritverbrauch achten: Testfahrt machen, denn oft weicht der wirkliche Spritverbrauch stark vom angegebenen Normverbrauch ab. Niedrigtourig fahren verringert den Verbrauch, also rasch in den nächsthöheren Gang schalten. Je höher die Drehzahl, umso mehr Sprit frisst der Motor.

Vorausschauend fahren: Anfahren und beschleunigen verbrauchen viel Sprit. Gleiten statt rasen spart Sprit und man ist damit auch sicherer unterwegs. Unnötige Spritfresser vermeiden: Dachboxen erhöhen den Verbrauch, deshalb runter vom Dach, wenn sie nicht benötigt wird.

Laut ARBÖ ist übrigens das Tanken am Vormittag am günstigsten, denn Tankstellen dürfen die Preise nur einmal täglich um 12 Uhr erhöhen, aber beliebig oft senken. In der Regel steigen die Treibstoffpreise vor dem Wochenende, und sinken dann über das Wochenende, wodurch die Preise am Sonntag und Montag tendenziell günstiger sind. Ausschlaggebend ist auch die Lage der jeweiligen Tankstelle: Im Stadtgebiet und bei Autobahnen sind die Preise am höchsten.