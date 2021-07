Spritpreise im Juni gestiegen

Tanken ist im Juni wieder teurer geworden. Der Preis für einen Liter Diesel stieg um 2,5 Cent auf 1,206 Euro.

Ein Liter Super kostete durchschnittlich 1,274 Euro, um 1,7 Cent mehr als im Vormonat. Der Trend der steigenden Spritpreise habe sich damit auch im Juni fortgesetzt, schreibt der ÖAMTC in einer Aussendung am Mittwoch.

Nicht nur die durchschnittlichen Preise haben im Juni angezogen, an einigen Tankstellen ist es besonders teuer geworden. Ende Juni zahlte man an den teuersten Tankstellen Österreichs, beispielsweise an Autobahntankstellen, um 6 Cent je Liter Diesel bzw. 7 Cent je Liter Super mehr als noch zu Beginn des Monats, so der ÖAMTC.

Steuere man die günstigsten Tankstellen an, könne man bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super bis zu 24 Euro, bei Diesel bis zu 27 Euro sparen. Das Sparpotenzial (rund 18 Euro bei Super und rund 19 Euro bei Diesel) sei auch bei Tankstellen mit durchschnittlichen Preisen hoch, heißt es in der Aussendung.

Der Mobilitätsclub empfiehlt Autofahrern, die in Österreich Urlaub machen, in den östlichen Bundesländern zu tanken, da es hier tendenziell günstiger sei als im Westen. All jene, die Urlaub im Ausland machen, sollten vor Reiseantritt in Österreich tanken, um die eigene Geldbörse zu schonen. Dies gelte vor allem für Italien- und Kroatien-Urlauber.