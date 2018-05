Spritpreise zogen teils deutlich an

Tanken ist wieder teurer geworden. Die monatliche ÖAMTC-Analyse der Kraftstoffpreise zeigt, dass es von März auf April zu einer deutlichen Verteuerung an den heimischen Tankstellen gekommen ist. Der durchschnittliche Dieselpreis stieg um 3,5 Cent auf 1,160 Euro je Liter, Super verteuerte sich sogar um 4,1 Cent auf 1,213 Euro je Liter. Nicht nur bei den Durchschnittspreisen sondern auch am Ende der Preisskala kam es zu Teuerungen: So wurden die Preise an Autobahntankstellen – die ohnehin die teuersten in Österreich sind – um drei Cent pro Liter angehoben. Grund für diesen Anstieg waren wieder einmal vorrangig die höheren Rohöl-Preise – seit Anfang April stiegen diese um rund elf Prozent (OPEC-Öl in Euro).

Der Club rät unter anderem zum preisbewussten Tanken. So konnte man laut ÖAMTC-Aussendung im April bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel 20 Euro und bei Super sogar bis zu 22 Euro sparen. Tankstellen dürfen prinzipiell nur einmal am Tag – um 12 Uhr Mittag – ihre Treibstoffpreise erhöhen.