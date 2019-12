Spritztour endete in Acker

Ein erst 15-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eferding kam in der Nacht auf Sonntag bei einer Spritztour mit dem Auto eines Bekannten bei Prambachkirchen von der Dachsberger Landesstraße ab und landete in einem Acker. Ein Alkotest ergab 0,84 Promille. Der Bursch, der keinen Führerschein besitzt, wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der 15-Jährige hatte sich den Autoschlüssel seines Bekannten um 0.40 Uhr in einem Lokal in Hartkirchen geschnappt und dann den Wagen unbefugt in Betrieb genommen. Auf der Fahrt in Richtung Prambachkirchen verlor er auf einer Kuppe die Kontrolle über das Fahrzeug und kam links von der Straße ab. Die Polizei konnte ihn zwei Stunden nach der Anzeigeerstattung ausforschen.

Viele Alko-Unfälle und eine Verfolgungsjagd

Alkohol war auch bei vier weiteren Verkehrsunfällen im Spiel, die sich in den Bezirken Perg, Braunau und Gmunden ereigneten. Und gestern hat sich ein führerscheinloser 36-jähriger Drogenlenker eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Er wollte auf der Fahrt von Bad Goisern nach Hallstatt davonrasen, wobei er mehrere Autos riskant überholte, konnte aber vor einem Schranken gestoppt werden.