Sprung ins große Profi-Becken

OÖ-Triathlet debütiert in Zell am See — Stiege verhinderte Eferding-Duell

„Dass es so schnell Sinn macht als Profi zu starten, habe ich nicht erwartet“, gestand Triathlet Rafael Lukatsch vor seinem Debüt am Sonntag bei der Mitteldistanz in Zell am See. Bereits vor der Challenge St. Pölten hatten sein Eferdinger Trainingskollege Georg Enzenberger sowie Schwimmtrainer Lukas Abpfolter gemeint, der 23-Jährige solle die Lizenz lösen. Gesamtrang 17 und der Altersklassensieg mit der schnellsten Radzeit haben den frischgebackenen Landesmeister auf der Olympischen Distanz bekräftigt, den Schritt nun zu wagen.

Hollaus „sekkieren“

„Auch weil es die Staatsmeisterschaften sind und ich dann einfach voll im Renngeschehen drinnen bin“, erklärte Lukatsch, der aufgrund des prominenten und großen Starterfeldes (65) doch etwas nervös ist. „Dann weiß ich wenigstens gleich, wo ich stehe“, schmunzelte Lukatsch, der in Zell am See Favorit Lukas Hollaus im Rennen um den nationalen Titel „ein bisschen sekkieren“ und Gesamt eine Platzierung unter den besten 20 anpeilt.

Ein Duell mit Titelverteidiger Enzenberger fällt leider aus, da der 28-Jährige am Dienstag auf der Stiege ausrutschte und sich auf der Ferse eine Fleischwunde zuzog, die genäht werden musste. „Einfach richtig bitter, aber wir werden uns ein anderes Rennen suchen.“

Von Daniel Gruber