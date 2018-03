Launisches Aprilwetter zu den Osterfeiertagen

WIEN — Das Osterwochenende wird wechselhaft, und kalt-warm geht es auch in die nächste Woche hinein, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Sehr kühle und milde Phasen werden einander abwechseln. Heute sind in Föhnregionen bis zu 20 Grad möglich. Am Ostersonntag kann es in höher gelegenen Tälern sogar ein wenig schneien.

An der Großwetterlage wird sich auch danach nicht viel ändern. „Vom Atlantik her zieht ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen über Europa hinweg“, so ZAMG-Experte Thomas Turecek. Der Ablauf sei dabei immer sehr ähnlich: An der Vorderseite des Tiefs strömt von Süden sehr milde Luft ins Land. An der Rückseite des Tiefs wird es mit Nordwind dann wieder deutlich kälter. So große Temperatursprünge sind typisch für den Frühling, wenn Österreich zwischen der noch winterlich kalten Luft in Nordeuropa und der ersten Frühlingswärme in Südeuropa liegt.“

Der zu Ende gehende März war übrigens der trübste seit neun Jahren: „Die Sonnenscheindauer liegt um 20 Prozent unter dem Mittel“, sagte Klimatologe Alexander Orlik. Die Temperatur werde um etwa 1,3 Grad unter dem Durchschnitt liegen.