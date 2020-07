Spürhunde sollen Coronavirus erschnüffeln

Das Bundesheer testet derzeit Corona-Spürhunde. Ziel ist es, künftig bei Menschen mit einer Corona-Erkrankung die Krankheit aufzuspüren, selbst wenn die Betroffenen keine Symptome zeigen.

Derzeit befindet sich ein belgischer Schäferhund im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch in der Testphase. Ob diese spezielle Ausbildung zu einem fixen Bestandteil wird, wird sich erst nach der Phase, die Ende Juli abgeschlossen wird, zeigen.

„Ich freue mich jedenfalls, dass sich unser Bundesheer auch in der Ausbildung der tierischen Begleiter so engagiert zeigt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.