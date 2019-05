Sri Lanka weist nach Anschlagsserie 600 Ausländer aus

Zwei Wochen nach der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka haben die Behörden mehr als 600 Ausländer ausgewiesen, darunter rund 200 islamische Geistliche. Die Kleriker seien legal ins Land gekommen, ihre Visa seien aber abgelaufen, sagte Innenminister Vajira Abeywardena laut Medienberichten am Sonntag.

Nach den Anschlägen am Ostersonntag habe die Regierung beschlossen, die Visa-Auflagen für Religionslehrer zu verschärfen. Die srilankische Regierung macht die Islamistengruppe National Thowheeth Jama’ath (NTJ) für die Attacken verantwortlich, bei denen 257 Menschen getötet wurden. Als ihr Anführer galt der Kleriker Zahran Hashim, der als Selbstmordattentäter starb.

Abeywardena sagte, die Regierung habe kein Problem mit Predigern aus dem Ausland. In jüngster Zeit seien jedoch Kleriker bestimmter religiöser Einrichtungen “wie Pilze aus dem Boden geschossen”. Die Regierung werde sie im Auge behalten. Der Minister äußerte sich nicht zu den Nationalitäten der Ausgewiesenen. Die Polizei erklärte jedoch, viele stammten aus Bangladesch, Indien, Pakistan und von den Malediven.

Zehntausende Sicherheitskräfte suchten Schulgebäude und -gelände nach Sprengstoff ab. Nach offiziellen Angaben wurden rund um etwa 10.900 Schulen spezielle Sicherheitszonen eingerichtet. Ein Polizeisprecher sagte, Polizisten und Soldaten hätten “Schulgelände und die umgebenden Gebiete durchkämmt”, um sicherzustellen, dass die Schüler am Montag sicher dorthin zurückkehren könnten. Seit den tödlichen Anschlägen vom Ostersonntag waren die Schulen in dem Land geschlossen geblieben.

Bei Selbstmordanschlägen auf drei Kirchen und drei Hotels waren am Ostersonntag mehr als 250 Menschen getötet worden. Während die staatlichen Schulen am Montag den Unterricht wieder aufnehmen, bleiben die katholischen Schulen des Landes weiterhin geschlossen. Das hatte der Erzbischof von Colombo, Malcolm Ranjith, am Donnerstag mit Verweis auf eine neue, “präzise Drohung” gegen ein kirchliches Ziel bekanntgegeben.