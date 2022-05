St. Peter Bräu mit Comeback

Anfang der 1990er-Jahre wurde es aus dem Sortiment genommen, doch nun feiert das St. Peter Bräu bei der Braucommune Freistadt ein Comeback.

Das heurige Jahrgangsbier mit 5,6 Volumsprozent Alkohol ist eine Hommage an das hochqualitative Brauwasser aus dem eigenen Tiefbrunnen im nahen St. Peter.

Da lag die Präsentation dieser Bierspezialität am Mittwoch beim örtlichen Wirt mit dem bezeichnenden Namen Brunngraber quasi auf der Hand.

Erhältlich ist das St. Peter Bräu ab sofort in allen Spar-, Eurospar- und Interspar-Filialen im 8er-Karton sowie in der Gastronomie in 20-Liter-Fässern und unfiltriert im Biershop der Braucommune in der 0,75-Liter Flasche.