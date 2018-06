St. Peter: Wuzelpapier für die Welt

Firma Cima in St. Peter am Wimberg produziert Zigaretten-Drehpapiere für 80 Länder

Von Andreas Huber

Von St. Peter in die Welt: Seit 35 Jahren produziert die Cima GmbH mit Sitz im oberösterreichischen St. Peter am Wimberg vorwiegend Wuzelpapiere (auch Blättchen genannt) sowie Filterhülsen. Der einzige Zigarettenzubehör-Anbieter Österreichs gehört mittlerweile zur niederländischen Mignot & De Block B.V. Gruppe, bleibt aber dennoch dem Standort treu. Nach der letzten umfangreichen Betriebsvergrößerung im Oktober 2014 werden auf rund 7000 Quadratmetern Produktionsfläche aktuell 150 Mitarbeiter in St. Peter beschäftigt, die fast ausschließlich aus der Region kommen. Insgesamt arbeiten 600 Menschen für den internationalen Konzern.

Hoher Frauenanteil

Zwei Drittel der Mitarbeiter am Mühlviertler Standort sind dabei Frauen. Marketing- und Vertriebsleiterin Karina Ganser erklärt im Gespräch mit dem VOLKSBLATT warum: „Frauen arbeiten in gewisser Hinsicht genauer, ihre feinmotorischen Handfertigkeiten sind insbesondere bei Kontrollarbeiten gefragt – während die Männer vor allem im technischen Maschinenbereich und in der Elektrotechnik beschäftigt sind“. Und selbst die Führung ist fest in weiblicher Hand: Petra Hartl ist die Betriebsleiterin in St. Peter, wo neben Papier und Filterhülsen der österreichischen Traditionsmarke „Marie“ auch Produkte der Marken „Gizeh“ und „Mascotte“ hergestellt und vertrieben werden.

Sehr hohe Exportquote

Österreich ist für das Unternehmen ein eher kleiner Markt – 98 Prozent der Erzeugnisse werden exportiert. Weltweit werde in 80 Ländern vertrieben und Wachstum gebe es überall, so Ganser – neben dem Heimatmarkt Österreich verstärkt in Deutschland, Holland und England aber auch in Italien, Spanien und Südamerika wachse man stetig. 70 Millionen „Papers“ produziert Cima pro Tag in St. Peter – dafür werden täglich 170.000 Quadratmeter Papier verarbeitet. Mit der täglichen Menge an Papier würde sich das 22.000 Quadratmeter große Areal sogar ganze sieben mal komplett einwickeln lassen.

Die Diskussion über Rauchverbote habe keinen spürbaren Einfluss auf die bisherige Umsatzentwicklung gehabt, teilte Ganser mit. Im Gegenteil: Fertige Zigaretten würden immer teurer werden, viele wollen aber auch keine Industrieware mehr und das „Selberwuzeln“ finde somit immer mehr Anklang.