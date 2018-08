St. Pöltens Tor blieb für LASK verriegelt

Von Christoph Gaigg

Vier Spiele, vier Siege — so hatte die makellose Bilanz des LASK in der Vorsaison gegen St. Pölten ausgesehen. Mit dem 0:0 in der zweiten Runde der neuen Spielzeit riss nicht nur diese Serie, sondern stehen die Linzer auch weiterhin ohne vollen Erfolg da und sind saisonübergreifend sogar seit sechs Runden ohne Dreier. Das trotz 19:3 Torschüssen und 67 Prozent Ballbesitz — auch, weil Maximilian Ullmann nach einer Stunde einen Elfmeter neben das Tor setzte.

„Ein Scheiß-Gefühl. Er war einfach schlecht geschossen“, gab der Linksverteidiger zu, der in Salzburg noch getroffen hatte. „Prinzipiell ist er ein sehr sicherer Schütze“, wollte ihm Trainer Oliver Glasner keinen Vorwurf machen. Ob er bei einem Penalty gegen Besiktas wieder antreten würde? „Das weiß ich noch nicht. Aber sollten wir im Rückspiel ein Elfmeterschießen haben, wird er schießen“, grinste Glasner.

Der trotz des torlosen Remis bester Laune war. Weil die Mannschaft 90 Minuten anrannte, richtig Gas gab, Chancen herausspielte. Allein, der Ball wollte nicht ins Tor.

Glasner trotz Remis happy

„Ich kann mit dem 0:0 sehr gut leben, weil die Spieler von der ersten bis zur letzten Minute gewillt waren, zu gewinnen. Bis auf die Tatsache, dass wir keinen reingehaut haben, haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Die Leistung stimmt mich sehr positiv“, sprach der Coach von einer gelungenen Generalprobe für das Highlight am Donnerstag gegen Besiktas in der Euro-League-Quali.

Seine Schützlinge waren nicht ganz so euphorisch, zu sehr schmerzten die beiden verlorenen Punkte. „Es tut sehr weh“, gab Kapitän Gernot Trauner zu. Seine Truppe verzweifelte vor allem an der dichten, tiefstehenden St. Pöltener Defensive, die immer wieder ein Bein dazwischen brachte, Abschlüsse entscheidend blockte. Beim LASK mangelte es meist am letzten Pass, am letzten Ballkontakt oder an dem einen Haken zu viel. „Wir waren haushoch überlegen, hätten den Sieg verdient gehabt, nun müssen wir mit dem 0:0 leben“, haderte Peter Michorl.

Trotzdem gab’s für die Fans auch Grund zur Freude: Dogan Erdogan steht nach langwieriger Schambeinverletzung nicht nur wieder im Training, sondern verlängerte auch vorzeitig bis 2020.