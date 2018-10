Staatenbund-„Präsidentin“ laut Anklage führende Hasspredigerin

GRAZ — Kuriose Szenen haben sich am Montag im Straflandesgericht Graz zu Beginn des Prozesses gegen 14 Mitglieder des sogenannten Staatenbunds abgespielt. So erkannten die Angeklagten, vor allem vier von sechs aus der U-Haft vorgeführte Verdächtige das Gericht nicht an. Als der Staatsanwalt mit seinem Eröffnungsplädoyer beginnen wollte, redete sowohl die „Präsidentin“ als auch ein Angeklagter aus Deutschland dauernd dazwischen. Die „Staatenbund“- Chefin meinte, sie habe keine Anklage erhalten. Beide Beschuldigten wurden abgeführt, durften aber nach Rücksprache mit ihren Verteidigern wieder in den Saal.

Der Ankläger beschrieb den „Staatenbund“ als gefährlich und bezeichnete die Präsidentin als „eine der führenden Hasspredigerinnen Österreichs“. Die Staatsverweigerer hatten demnach vor, „ein eigens Staatsgefüge nach ihren Vorstellungen errichten“. Um das zu erreichen, wollten sie das Militär dazu bringen, für sie zu arbeiten, um eine eigene Regierung zu installieren.

bezahlte Anzeige

So wurden „Haftbefehle“ geschrieben. Als Urgenzschreiben beim Bundesheer nicht fruchteten, wandte sich die „Präsidentin“ an den russischen „Amtskollegen“ Wladimir Putin: Sie bat ihn schriftlich um Hilfe, er möge einmarschieren und ihr dann die Macht übergeben.

Autokennzeichen mit Herzerl verkauft

Beim Vorwurf des schweren Betrugs schilderte der Staatsanwalt, wie Tausende Euro mit dem Verkauf von „Fantasie-Urkunden und -Gegenständen“ für den „Staatenbund“ sowie auch zur persönlichen Bereicherung lukriert wurden. Angeboten wurden Auto-Kennzeichen mit „Herzerl“ darauf, „Gewerbescheine“ und „Landbucheintragungen“. Den Käufern wurde versichert, dass sie mit dem Erwerb die Kfz-Haftpflicht, Steuerabgaben und dergleichen nicht mehr leisten müssen. Viele meldeten tatsächlich ihre Autos ab und legten den echten Gewerbeschein zurück.