Staatsbesuch im Land der Putin-Versteher

Von Manfred Maurer

Für Heinz-Christian Strache ist es „höchste Zeit, die leidigen Sanktionen zu beenden und die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland zu normalisieren“. Der FPÖ-Chef und Vizekanzler wird als Sportminister auch ein Zeichen setzen und am 14. Juni zur Eröffnung der Fußball-WM nach Moskau fliegen. Die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen, welche die EU wegen der völkerrechtswidrigen Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim und der Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine durch Russland vor vier Jahren verhängte hatte, steht jedoch nicht zur Debatte.

Moskau ohne Illusionen

Darüber wird heute auch der freundliche Empfang nicht hinwegtäuschen, den Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Wien bereiten werden. Der russische Botschafter in Österreich, Dmitry Ljubinskij, macht sich diesbezüglich gar keine Illusionen: Er hat zwar den „Eindruck, dass die bedeutende Mehrheit der Menschen in der EU und in Österreich mit der bestehenden Sanktionssackgasse immer unzufriedener werden“, Bewegung in Richtung Aufhebung der Sanktionen erwartet er aber „nicht sofort“.

Alte Bande wirken

Russland ist geduldig. Dass er sich von Kurz kein Ausscheren aus der EU-Linie erwarten kann, weiß Putin spätestens seit Ende Februar, als er den Kanzler im Kreml empfing und die EU-Position zu hören bekam, derzufolge eine Aufhebung der Sanktionen von Fortschritten bei der Umsetzung des Minsker Abkommens abhängt. An dieser von der FPÖ mitgetragenen Position hat sich nichts geändert.

Unverändert ist aber auch Kurz‘ vor zwei Monaten in Moskau vertretene Ansicht, dass es eine Trendumkehr in den Beziehungen zu Russland und ein Ende des Blockadedenkens brauche. Daran werden Putins Gastgeber heute auch im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Vorsitz Österreichs arbeiten.

Die Basis dafür ist solide. Österreich und Russland pflegen eine tief in sowjetische Zeiten zurückreichende Spezialbeziehung, die für Wien allerdings auch eine neutralitätspolitsche Gratwanderung bedeutete: Ohne die feste weltanschauliche Verankerung im Westen in Zweifel zu ziehen, war Österreich stets – auch wegen wirtschaftlicher Interessen – auf ein gutes Verhältnis mit Russland bedacht.

Straches russophile Mutation

Nicht allen gefiel das. 1992 etwa forderte ein Wiener FPÖ-Bezirksrat die Entfernung des Heldendenkmales der Roten Armee auf dem Wiener Schwarzenbergplatz. Das war der heutige Vizekanzler Strache, der inzwischen wie andere Rechtspopulisten in Westeuropa einen Narren an Putin gefressen und seine FPÖ sogar per Partnerschaftsabkommen mit der Kremlpartei „Geeintes Russland“ verbunden hat. Die neue Russophilie der Blauen trägt bereits Züge einer kritikfreien Distanzlosigkeit. Mit der Annexion der Krim durch Russland hat die FPÖ nicht nur kein Problem, ihre Repräsentanten lassen sich als Besucher der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel auch gern vor Putins Propagandakarren spannen.

Sie wolle ja nur den Dialog pflegen, beteuert die FPÖ. Das will auch Kanzler Kurz, der die traditionelle Rolle Österreichs als Brückenbauer gerade in der aktuell schwierigen Situation forciert. So hat sich Österreich im Gegensatz zur Mehrheit der EU-Staaten nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelspion Sergej Skripal dem gegenseitigen (ohnehin eher symbolischen) Diplomatenausweisen verweigert, was in Moskau natürlich wohlwollend registriert wurde.

Energiepolitisches Bündnis

Besonders freut die Russen aber die Stärkung der energiepolitischen Bande, die auch der eigentliche Anlass dieses Staatsbesuches sind. Vor 50 Jahren hat Österreich als erstes westeuropäisches Land mit der damaligen Sowjetunion einen Gasliefervertrag unterzeichnet. Seither pumpte die Gazprom 218 Milliarden westsibirisches Gas in die Alpenrepublik, wobei Russland stets die Verlässlichkeit der Lieferungen betont. Bestrebungen, die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas zu reduzieren, hat sich Österreich abgeschminkt. Reinhold Mitterlehner hatte — noch als Wirtschaftsminsiter — 2012 einer Diversifizierung der heimischen Energielieferanten das Wort geredet. Denn: „Die Abhängigkeit von Russland ist mehr als groß.“ Die unter Ägide der OMV geplante Nabucco-Pipeline, die zum Missfallen Putins aserbaidschanisches Gas nach Westeuropa leiten sollte, scheiterte jedoch 2013 an der Weigerung Bakus, den Betreibern Gas zu verkaufen. Die OMV ist nun am nicht unumstrittenen North-Stream-Projekt beteiligt, die den Europäern noch mehr russisches Gas bringen soll. Der im vergangenen Jahr mit 192 Milliarden Kubikmetern markierte Lieferrekord nach Europa dürfte also nicht der letzte gewesen sein. Die OMV hat sich zuletzt selbst beim sibirischen Gasfeld Juschno Russkoje eingekauft und damit ihre Produktion um ein Drittel gesteigert.

Gegenseitige Abhängigkeit

Die Abhängigkeit ist allerdings eine gegenseitige: Wie wichtig die Energieallianz für Russland ist, zeigt die Handelsbilanz mit Österreich. 80 Prozent der russischen Exporterlöse resultieren aus Erdgas und Öl, während Österreich vor allem Maschinen und Anlagen sowie pharmazeutische Produkte liefert. Nur 1,5 Prozent der österreichischen Ausfuhren gehen nach Russland, was einerseits die begrenzte Bedeutung dieses Marktes für Österreich, andererseits aber auch brach liegende Potenziale zeigt. Darum wird es auch heute Abend beim Wirtschaftsforum mit Putin in der Wirtschaftskammer gehen. Womit man wieder bei den Sanktionen wäre. Seit 2014 haben sich die österreichischen Export halbiert, was vor allem Lebensmittelproduzenten traf. Beim Juni-Gipfel der EU steht die Entscheidung über eine sechsmonatige Verlängerung der Sanktionen an. Da es keine Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens gibt, dürfte die Verlängerung keine Frage sein. Die Diskussion könnte dennoch an Intensität zunehmen, zumal da auch in Italien mit der Lega nun eine Partei in der Regierung ist, deren Chef Matteo Salvini nichts von den Sanktionen und „Putin für einen der besten Staatsmänner überhaupt“ hält.

Kremlchef beteuert Wunsch nach geeintem Europa

Jede Kritik an der russischen Außenpolitik zurückweisen war offenbar Wladimir Putins Motto im Interview mit ORF-Starmoderator Armin Wolf. Und so konterte der Kremlchef in dem am Vorabend seiner Wien-Visite ausgestrahlten Gespräch auch den Vorwurf, nationalistische Kräfte in Europa zu unterstützen, um die EU von innen zu schwächen, mit diesen Worten. „Wir verfolgen nicht das Ziel etwas oder jemanden in der EU zu spalten“. Man sei stattdessen daran interessiert, dass die EU als wichtigster Handels-und Wirtschaftspartner „geeint ist und floriert“.

Lob für Österreich

Allerdings sei die Entscheidung, mit wem konkret man kooperiere, eine „pragmatische“. „Wir versuchen, mit jenen zu kooperieren, die selbst öffentlich den Wunsch äußern, mit uns zusammenzuarbeiten.“ In diesem Sinne lobte Putin auch die bilateralen Beziehungen zu Österreich. Trotz all der Schwierigkeiten sei der Dialog in den letzten Jahren „nicht abgerissen“. Sein Besuch in Wien sei aber keine Belohnung. „Ich denke, ein so geachtetes Land wie Österreich braucht keine Belohnung von irgendeiner Seite.“

Putin dementierte neuerlich die Verstrickung Russlands in den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine, nachdem ein internationales Ermittlungsteam im Mai Russland die Schuld zugewiesen hat. Beide Seiten des Konflikts „verwenden Waffen, die in der Sowjetunion oder in Russland erzeugt wurden“, beharrte Putin auf seiner Version (derzufolge die Ukraine für den Abschuss verantwortlich wäre).

Vorwürfe, dass Russland mit der St. Petersburger „Trollfabrik“ via soziale Medien weltweit Wahlen beeinflussen wolle, wies Putin als „lächerlich“ zurück.

Auch ein autoritäres System will Putin nicht errichtet haben: „Es gibt keine Zweifel an der Demokratie in Russland“.

Großaufgebot schützt Putin

Das Bundesheer hat wegen des Putin Besuches in Wien die österreichische Luftraumsicherung verstärkt. Insgesamt schützen mehr als 800 Soldaten den russischen Präsidenten. Über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands gibt es Flugverkehrsbeschränkungen. Auch die Wiener Polizei wird mit 800 Einsatzkräften für Putins Sicherheit sorgen. Im gesamten innerstädtischen Bereich kann es am Dienstag wegen der Sicherheitsmaßnahmen zur Verkehrsbehinderungen kommen.