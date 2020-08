Staatshilfe für Austrian Airlines fließt Ende August

Die Staatshilfe für die Austrian Airlines (AUA) fließt Ende August. Der deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe sein Okay für die Hilfen bei den Lufthansa-Töchtern Swiss, Brussels und AUA gegeben, sagte AUA-Sprecherin Tanja Gruber am Montag auf APA-Anfrage. Damit erhält die AUA aus dem österreichischen Staatshaushalt einen Zuschuss von 150 Mio. Euro.

Dieses Geld muss die Airline nicht zurückzahlen. Die Rettung umfasste auch eine 150 Mio. Euro schwere Finanzspritze des Eigentümers Lufthansa sowie einen staatlich garantierten Kredit in der Höhe von 300 Mio. Euro. Der Kredit werde in drei Tranchen zu je 100 Mio. Euro im August, September und Oktober ausgezahlt, so die Sprecherin. Das Geld der Lufthansa ist bereits im Juli geflossen.