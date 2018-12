Staatsoper solidarisch mit Landestheater

Die Gruppe #LINZLIEBTSEINTHEATER hat — bezüglich Auflösung des Theatervertrags durch Bgm. Klaus Luger — ein solidarisches Statement des Betriebsrates des Orchesters der Wiener Staatsoper/Wiener Philharmoniker erhalten,

das wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen: „Das Bruckner Orchester ist ein unverzichtbarer Klangkörper in der österreichischen Kulturlandschaft. Aufgrund seines internationalen Rufes als Spitzenorchester zieht es viele Gäste und Touristen in das Landestheater sowie zu Konzerten in die Stadt Linz. Jeder Einschnitt in die kulturelle Vielfalt, die das Landestheater Linz mit dem Bruckner Orchester bietet, wäre ein bedauerlicher Verlust für das weit über die Grenzen des Landes bekannte Orchester und das kulturelle Angebot der Landeshauptstadt Linz.“