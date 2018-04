Staatsverweigerer wollten eigene Militärregierung

GRAZ — Die Staatsanwaltschaft Graz klagt zwölf Staatsverweigerer an, acht von ihnen wird versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen.

Die Ermittlungen gegen mehrere führende Persönlichkeiten im sogenannten Staatenbund Österreich liefen seit Oktober 2016, bevor am 20. April 2017 in einer ersten Verhaftungswelle 26 Verdächtige festgenommen wurden. Nun liegt die Anklageschrift gegen zwölf Personen vor, zwei von ihnen – darunter die „Präsidentin“ des Vereins – befinden sich nach wie vor in U-Haft.

Das Verbrechen der versuchten Bestimmung zum Hochverrat liegt laut Staatsanwaltschaft deshalb vor, weil einige der Angeklagten mehrmals versucht haben, Mitglieder des Bundesheeres zu „Verhaftungen“ auf der Grundlage von selbst ausgestellten Haftbefehlen zu bewegen. Ziel sei es gewesen, eine „militärische Übergangsregierung“ zu bilden „und dabei alle ‚Schlüsselpositionen’“ zu besetzen – „wobei es bloß mangels Mitwirkung der betreffenden Führungsoffiziere des Bundesheeres sowie deren Generalstabschefs beim Versuch blieb“, hieß es in der Aussendung.

Um ihre wirren Ideen durchzusetzen, sollen die Angeklagten den „Staatenbund Österreich“ gegründet haben, der über 2600 Mitglieder hatte.