„Stabile Regierung mit Kurz als Bundeskanzler“

OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer sagt gegenüber dem VOLKSBLATT mit Blick auf die Bundespolitik, es sei jetzt „entscheidend, dass es angesichts der bestehenden Herausforderungen trotzdem eine stabile Bundesregierung gibt“.

Und die wiederum gebe es nur „mit einem Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze“, immerhin sei er „der zwei Mal gewählte Bundeskanzler“. Aus der Sicht von Hattmannsdorfer „liegt der Ball bei den Grünen“.

Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl gesagt habe, es gebe eine Alternativregierung nur mit Beteiligung der FPÖ „müssen die anderen Parteien entsprechend beurteilen“. Worauf es nicht hinauslaufen sollte, ist für den Landesgeschäftsführer klar: „Ich kenne niemanden — weder in den politischen Parteien noch in der Bevölkerung —, der sich Neuwahlen wünscht.“

„Rasch aufklären“

Was die gegen Kanzler Kurz erhobenen Vorwürfe betrifft, gibt sich der OÖVP-Geschäftsführer „überzeugt“, dass sie sich „als falsch herausstellen werden und auch aufklären lassen“, sie müssten aber auch „rasch aufgeklärt werden“. In die Justiz gebe es volles Vertrauen, und er vertraue darauf, „dass auch sie Interesse hat, rasch aufzuklären“. Freilich betont er auch, „dass kolportierte Vorwürfe kein gerichtliches Urteil darstellen“. Es gelte „wie für jeden in der Republik die Unschuldsvermutung“.

„Gutes Programm für OÖ“

Einen Zusammenhang zwischen den Bundes-Turbulenzen und den in Oberösterreich laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen OÖVP und FPÖ sieht Hattmannsdorfer „überhaupt nicht“. Denn hier gehe es „um die nächsten sechs Jahre“ und um das „Miteinander der Parteien“.

Im übrigen sei der Stil, „den wir in Oberösterreich pflegen, immer ein anderer gewesen als jener in Wien. Das sieht man derzeit ja sehr deutlich“. Jetzt sei entscheidend, „dass es ein gutes Programm für Oberösterreich gibt, das werden wir solide und ordentlich verhandeln“.