Stabiler Umbau

Kommentar zur Regierungsumbildung

Die vor Weihnachten noch etwas fragil wirkende rot-weiß-rote Bundesregierung hat sich nach dem ÖVP-internen Umbau doch ziemlich rasch stabilisiert. Das erkennt man zum einen an den deutlich gemäßigteren Tönen im türkis-grünen Führungsteam beim Umgang miteinander. Zum anderen merkt man es auch daran, dass wieder die gemeinsam formulierten Ziele der Koalition in den Mittelpunkt rücken und die Arbeit an deren Umsetzung zügig weitergeht. Das mag vielleicht der Opposition sauer aufstoßen, weil diese ihre offen bekundete Hoffnung auf vorgezogene Neuwahlen nun begraben muss. Für die Menschen in Österreich ist das aber ein sehr beruhigendes Zeichen für ein erfolgreiches Jahr 2022.