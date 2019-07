Stadion-Neubau lässt auch Wirtschaft aufhorchen

Ab 2022 will der Linzer Traditionsklub LASK in einer um 50 Millionen Euro adaptierten, modernen Arena mit 16.500 Sitzplätzen spielen. Die derzeit für die Heimspiele benutzte TGW-Arena bietet lediglich 6000 Besuchern Platz.

Das jetzt von Land OÖ, Stadt Linz und dem Verein präsentierte Linzer Stadion-Projekt lässt somit auch in der Wirtschaftswelt aufhorchen — nicht ohne Grund, wie Studien zeigen!

650 gesicherte Arbeitsplätze

In der Bauphase löst ein Stadioninvestment von 50 Millionen Euro (inklusive der volkswirtschaftlichen Multiplikatoren) laut ÖFB-Studien eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung in Höhe von knapp 60 Millionen Euro aus, wovon erfahrungsgemäß mehr als 70 Prozent in Österreich verbleiben. Der mit Abstand größte Profiteur sind klarerweise die Baufirmen, die bei derartigen Projekten 70 Prozent der Aufträge einheimsen. Dahinter folgen Glasbau, planerische Dienstleister und Metallbau. Das Potenzial an geschaffenen bzw. gesicherten inländischen Arbeitsplätzen wird in den ÖFB-Unterlagen für die Stadion-Projekte der Euro 2008 mit 13 pro investierter Million angesetzt — macht bei 50 Millionen Investment in Summe 650 gesicherte Arbeitsplätze.

Von 1 Euro auf 1,71 Euro

Doch auch der Betrieb der neuen Fußballarena stellt Chancen für den Wirtschaftsstandort OÖ in Aussicht. Ökonomen haben zuletzt errechnet, dass jeder vom österreichischen Fußballsektor erwirtschaftete Euro im Umfeld einen weiteren Wertschöpfungseffekt von 71 Cent auslöst. Und: Pro drei im Fußballsektor geschaffenen Arbeitsplätzen entsteht auch in der umgebenden Wirtschaft ein zusätzlicher Arbeitsplatz. Insgesamt setzt man damit den volkswirtschaftlichen Impuls des Fußballsports in Österreich mit 667,2 Millionen Euro an und die Zahl der dadurch gesicherten Arbeitsplätze mit österreichweit fast 22.000.

Welche Energie ein modernes Stadion (28.600 Besucherplätze) und ein Traditionsverein für die Region entfalten können, zeigt das Beispiel SK Rapid Wien. Bei einem Vereinsbudget von 41,7 Millionen Euro und 311 Vereinsangestellten haben Ökonomen von SportsEconAustria (inklusive Ausgaben der Fans und Fanclubs) allein für den Standort Wien einen Wertschöpfungseffekt von jährlich 47,7 Millionen Euro und eine Zahl von insgesamt 688 gesicherten Arbeitsplätzen errechnet. In der Zusammenfassung heißt es zu der Studie seitens des Vereins: „Jeder direkt durch Rapid erwirtschaftete Euro löst in Wiens Regionalwirtschaft eine zusätzliche Wertschöpfung von 54 Cent aus.“ Für investive Ausgaben betrage diese regionale Hebelwirkung sogar 61 Cent pro 1 Euro Rapid-Investition. Bei Steuern und Abgaben löst der laufende Betrieb von Rapid pro Jahr ein Aufkommen von 20,1 Millionen Euro zugunsten der öffentlichen Hand aus. Hinzuzurechnen wären dabei aus Sicht der Öffentlichkeit noch die von der Medienberichterstattung ausgehenden positiven Effekte eines Spitzenklubs auf Bekanntheit und Image des Standortes.

SK Rapid Wien macht´s vor

Zahlen, die zeigen, dass eine moderne Fußballarena mehr ist als ein Spielfeld mit Tribünen und ein Verein mehr als elf ident adjustierte Spieler. Die Relationen stimmen für das Linzer Projekt zuversichtlich, wenngleich der SK Rapid in absoluten Zahlen (noch) deutlich höher steht als der LASK. Bei den Erträgen führt Rapid laut Bundesliga-Statistik mit 41,7:10,6 Millionen Euro, bei der durchschnittlichen Besucherzahl pro Spiel 2018/19 mit 16.100:5200 und beim österreichweiten Fan-Zuspruch mit 33 Prozent zu 7 Prozent. Spannend und verheißungsvoll klingen an der Studie aber die von SportEconAustria ermittelten Hebelwirkungen eines Vereins in Sachen Wertschöpfung, Jobs und sozialer Verantwortung in Form von Steuern und Abgaben.

Weit in die Wirtschaft hinein

Wie weit die Verästelungen des Fußballs in die Welt der Wirtschaft hineinreichen, zeigen auch Erhebungen in Deutschland. Darin beziffern Fans ihre Konsum-Ausgaben pro Spieltag mit durchschnittlich 42 Euro. Bei der Frage nach zusätzlichen Ausgaben aufgrund des Fußballinteresses führen in der Erhebung 91 Prozent der deutschen Fans Internetkosten an, 75 Prozent den Kauf von Fanartikeln, 37 Prozent den Bezug von Printmedien sowie weitere jeweils mehr als 20 Prozent der Befragten zusätzlichen Gastronomiekonsum, Gebühren für Pay-TV und Ausgaben für Fußball-Wetten.