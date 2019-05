Stadt Steyr beruft gegen Negativzins-Urteil

Von Christoph Steiner

Der Rechtsstreit rund um die Rückerstattung von Negativzinsen auch an Kommunen dürfte wie erwartet in die nächste Instanz gehen.

Wie berichtet, hatte die Stadt Steyr am dortigen Landesgericht zum Teil Recht bekommen, dass die KA Finanz zu viel verrechnete Zinsen in Folge der Kopplung an den Referenzzins Euribor zurückzahlen muss. Während die KA Finanz auf Rechtsmittel verzichtet hat, hat die Stadt Steyr als klagende Partei gegen das Urteil Berufung erhoben, bestätigt man am Landesgericht gegenüber dem VOLKSBLATT.

Anfang bis Mitte Juni soll der Akt dem Oberlandesgericht Linz nun zur Entscheidung über die Berufung übermittelt werden, dann könnte die Causa in die nächste Runde gehen.