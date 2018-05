Stadtmarketing-Geldgeber in Freistadt ziehen sich zurück

Mit unverhohlenem Ärger haben die Geldgeber des Freistädter Stadtmarketings auf jene Gemeinderatsbeschlüsse reagiert, welche die Opposition geschlossen gegen die ÖVP und Bgm. Elisabeth Paruta-Teufer gefasst hat. Als Folge davon haben die Geldgeber ihr Engagement beendet, was das Aus für das Stadtmarketing in der derzeitigen Form bedeutet. Allein der Beitrag der Braucommune Freistadt hätte jährlich 60.000 Euro betragen. Für Brauerei-Chef Ewald Pöschko waren die Vorwürfe in Richtung Bürgermeisterin unseriös: „Die Braucommune steht für demokratiepolitisch bedenkliche Testläufe nicht zur Verfügung“, sagt Pöschko auf VOLKSBLATT-Anfrage. Gemeint sei etwa die oppositionelle Forderung nach Wiedereinstellung der Stadtmanagerin, die zuvor selbst gekündigt hatte. „Der Opposition ist es nur darum gegangen, unsere Bürgermeisterin anzupatzen“, sagt Wirtschaftsstadtrat Clemens Poißl: „Das beweist die Tatsache, dass sie sogar davor nicht zurückschrecken, die Investoren zu vergrämen.“ SPÖ-Vbgm. Christian Gratzl versteht die Vorgehensweise der Geldgeber hingegen nicht, „denn es hat sich ja bei den Strukturen nichts geändert“. Aber klar sei, dass man sich nun rasch wieder an einen Tisch setzen muss, um zu überlegen, wie es weitergehe. Es habe schon viele Vorarbeiten gegeben und etwa die 800-Jahr-Feier stehe vor der Tür. Paruta-Teufer hält es für bezeichnend, dass sich die Opposition das nicht vorher überlegt habe. Auch Pöschko betont, „das Spiel ist aus: Es gibt da kein Zusammensetzen mehr.“