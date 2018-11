Stärkste Austrian Open aller Zeiten: Sogar Topstars müssen in die Quali

Von Christoph Gaigg

„Es muss das Ziel sein, dich nach Österreich zu holen. Ich hätte da auch schon einen Klub im Auge“ — Tischtennis-Verbandspräsident Hans Friedinger ließ nichts unversucht, den Ex-Weltranglistenersten und Super-Oldie Vladimir Samsonov (42) für seinen Bundesligaklub Mauthausen zu begeistern. Ein Vertrag kam nicht zustande, trotzdem ist die Freude groß, dass auch der Weißrusse das hochwertigste Teilnehmerfeld aller Zeiten bei den Austrian Open ab Dienstag in der Sporthalle auf der Linzer Gugl verstärkt.

bezahlte Anzeige

„Nach Österreich kommt jeder gerne, die Spieler mögen das Land“, erklärte Samsonov, warum heuer die Top 49 der Welt bei den Herren und die Top 35 bei den Damen ausnahmslos für das Platin-Event nach Linz genannt haben. Freilich nicht der einzige Grund: Durch das neue System, wonach man bei Turnieren keine Weltranglistenpunkte mehr verlieren kann, aber viel spielen muss, um oben dabei zu bleiben, sind solche Events noch einmal beliebter geworden. „Der richtige Weg“, so Samsonov.

Der selbst über die hohe Prominenz gar nicht so begeistert ist, muss er doch als aktuelle Nummer 18 (!) der Welt in die Qualifikation. „Stärker als eine WM“, sagte der mittlerweile in Montenegro wohnhafte Akteur des russischen Klubs Orenburg.

Österreicher Außenseiter

Die Österreicher können da freilich nur überraschen. Bei den Herren gingen die beiden Wildcards an Daniel Habesohn und Robert Gardos, Stefan Fegerl muss durch die Quali. Bei den Damen ist Sofia Polcanova die große Hoffnungsträgerin. „Ein Viertelfinale im Einzel wäre sensationell, eine Medaille im Doppel detto“, sagte Verbandsvizepräsident Peter Eckel.

Passen muss Liu Jia, die ihre Schulterverletzung nicht mehr rechtzeitig auskurieren konnte, dennoch als moralische und tatkräftige Unterstützung des Organisationsteams vor Ort sein wird. Statt ihr erhielt Amelie Solja die Wildcard.