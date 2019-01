Er ist der stärkste Mustang in der über 50-jährigen Modellgeschichte: Die Rede ist vom Shelby GT500, jüngst in dritter Generation in Detroit der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Der von Ford Performance entwickelte Supersportler schöpft über 700 PS aus seinem 5,2 Liter großen Kompressor-V8-Motor und ist damit das bislang leistungsstärkste Ford-Serienmodell. Den Sprint auf 100 bewältigt der GT500 in drei Sekunden, geschaltet wird via Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.