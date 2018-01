„Stärkster“ Gegner, aber breite Brust

Von Christoph Gaigg

Mit zwölf Siegen in Serie und sechs Punkten Vorsprung stehen die Swans Gmunden unangefochten an der Tabellenspitze der Basketball Bundesliga. Mit einem Sieg am Donnerstag (19, live Sky) bei Traiskirchen kann der Halbzeitkönig fixiert werden. Trotzdem ist Wels-Trainer Sebastian Waser vor dem Spiel bei Meister Kapfenberg (19.15) überzeugt: „Mit diesem Kader sind die Kapfenberger die stärkste Mannschaft der Liga.“

Dementsprechend hoch hängen die Trauben in der Steiermark, dennoch reisen die Flyers nach sieben Siegen in acht Spielen mit breiter Brust an. „Wir sind klarer Außenseiter. Aber wir rechnen uns schon einiges aus“, betonte Waser. Sein Pendant bei den bulls ist ja mittlerweile ein alter Bekannter: Mike Coffin, ex-WBC-Coach, beerbte Michael Schrittwieser. Nicht nur deshalb ist das deutliche 65:80 vom Hinspiel kein Thema mehr. „Wir haben uns in dieser Zeit sicher mehr gesteigert, als der Gegner. Wir wachsen von Tag zu Tag zusammen“, so Waser.

Die Gmundner kämpfen indes mit personellen Sorgen: Neben Povilas Gaidys fällt Tilo Klette (Fieber) fix aus, auch der erkrankte Daniel Friedrich ist fraglich. „Für uns eine Art Freispiel, aber den Vorsprung wollen wir natürlich nicht gleich wieder hergeben“, meinte der Sportliche Leiter Harald Stelzer. Was tut sich am Transfermarkt? „Die Liste wird auf ein paar Namen reduziert, nächste Woche wollen wir loslegen.“