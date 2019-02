Staffelgold in Ramsau ein großes Highlight

Rückblick auf die bisherigen Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Österreich

1933: Die zehnten Nordischen Weltmeisterschaften fanden erstmals auf österreichischem Boden, nämlich in Innsbruck statt. Mit dem Heimvorteil gab es auch die allerersten Medaillen für Rot-Weiß-Rot. Interessanterweise durch die Langlauf-Staffel: Harald Paumgarten, Hugo Gstrein, Balthasar Niederkofler und Hermann Gadner eroberten am 7. Februar Bronze. Vier Tage später holte der Steirer Harald Bosio Silber in der Nordischen Kombination, insgesamt wurden damals nur fünf Bewerbe ausgetragen.

1964: Weil bis 1980 bei Olympischen Winterspielen auch WM-Medaillen vergeben wurden, werden die Bewerbe in Innsbruck auch als 25. Nordische WM gezählt. Österreich ging in nunmehr schon zehn Entscheidungen jedoch leer aus.

1976: Wieder Innsbruck, wieder Olympia und damit auch die 31. Nordische WM. Mittlerweile befand sich die Alpenrepublik auf dem Weg zur Springernation. Was in den 1960ern durch Otto Leodolter (Olympia-Dritter 1960), Reinhold Bachl (Zweiter 1968) und Baldur Preiml (Dritter 1968) begonnen hatte, fand durch Ewald Schnabl und Toni Innauer ein Fortsetzung. Der Kärntner holte auf der Großschanze (vor Innauer) Gold und auf der Normalschanze Bronze. Schnabl ist damit offiziell auch der erste österreichische Weltmeister in einer der drei nordischen Disziplinen. Inoffiziell ist es Josef „Bubi“ Bradl, der 1939 allerdings für das Deutsche Reich antreten musste.

1985: Mit den 35. Titelkämpfen in Seefeld (mit 13 Entscheidungen) wurde auf ungerade Jahreszahlen umgestellt, für die Hausherren lief es dabei aber nicht wirklich gut. Die Ausbeute waren zweimal Skisprung-Silber durch Andreas Felder (kleine Schanze) und das Team in der Besetzung Felder, Armin Kogler, Günther Stranner und Ernst Vettori.

„Die haben gewonnen, die Trotteln“

1999: In Ramsau am Dachstein fand nicht nur die 42. Nordische WM (mit 16 Bewerben), sondern bisher die mit Abstand erfolgreichste Heim-WM für Österreich statt. Dabei enttäuschten die Skispringer mit nur einmal Bronze im Mannschaftsbewerb mit Andreas Widhölzl, Martin Höllwarth, Reinhard Schwarzenberger und Stefan Horngacher. Die Kombinierer steuerten Silber durch Mario Stecher bei, zu den großen Abräumern avancierten in der Steiermark aber (für Österreich völlig untypisch) die Langläufer. Den Auftakt machte Maria Theurl mit Bronze über 15 km Freistil — die bis heute einzige Medaille einer österreichischen Langläuferin. Es folgten auch noch Bronze durch Michail Botwinow (50 klassisch), Silber durch Alois Stadlober (10 klassisch) und vor allem Gold durch die Langlaufstaffel. Der Oberösterreicher Christian Hoffmann vollendete damals vor 40.000 Fans im packenden Zielsprint gegen den Norweger Thomas Alsgaard, was Markus Gandler, Stadlober (beide klassisch) und Botwinow (Skating) trotz Stockbruchs und Sturz vorbereitet hatten: „Das gibt’s nicht. Die haben gewonnen, die Trotteln“, jubelte damals Cheftrainer Walter Mayer. „Da war ein richtiger Hype“, erinnert sich Stadlober zurück.

2019: In Seefeld stehen heuer bereits 22 Bewerbe auf dem Programm.

Bisher holte Österreich 81 WM-Medaillen

Insgesamt gab es für Österreich bisher 81 nordische WM-Medaillen, 26 davon in Gold, 25 in Silber und 30 Bronze. Das ergibt Rang sechs im ewigen Medaillenspiegel, den Norwegen mit 399 Mal Edelmetall (151/ 127/121) haushoch anführt. Erfolgreichster heimischer Athlet ist Thomas Morgenstern (8/2/1), die erfolgreichste WM erlebte Österreich 2011 in Oslo (7/2/1).